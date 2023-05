Jeden Tag gesteigert

BELGIAN LADIES OPEN – FINAL: Emma Spitz startete zwar nur mit einer 76, zog am Samstag aber mit einer 70 noch über die gezogene Linie und klettert im Naxhelet GC am Finaltag mit einer 68 sogar noch sehenswert am Leaderboard nach oben.

Emma Spitz hatte zwar zum Auftakt mit ziemlichen Problemen zu kämpfen und reihte sich nach einer 76 (+4) nur im hinteren Drittel des Klassements ein, am Samstag drückte die junge Niederösterreicherin dann aber aufs Gas und stürmte mit einer 70 (-2) noch über die gezogene Linie nach vor. Zwar scheinen die richtig lukrativen Plätze bereits ziemlich außer Reichweite zu liegen, mit einer starken Finalrunde könnte sich aber durchaus noch ein ansehnlicher Vorstoß im Klassement ausgehen.

Fast von Beginn an macht sie dann auch klar, dass natürlich genau das das Ziel ist am Sonntag, denn mit Birdies auf der 3 und der 5 zieht sie rasch um etliche Ränge nach vor und bessert selbst ein Bogey auf der 7 mit einem Erfolgserlebnis am Par 5 kurz vor dem Turn wieder aus.

Anders als an den Tagen zuvor hat sie auch die letzten neun Bahnen dann am dritten und letzten Spieltag perfekt im Griff, agiert absolut makellos und krallt sich auf den beiden Par 5 Löchern noch zwei weitere Birdies, womit sie zum Abschluss sogar noch die 68 (-2) ins Ziel bringt und sich damit nicht nur erneut steigert, sondern auch noch am Leaderboard sehenswert in Richtung Norden klettert.

Leaderboard Belgian Ladies Open