Reingekämpft

BELGIAN LADIES OPEN – 2. RUNDE: Emma Spitz kämpft sich nach verpatzter Auftaktrunde am Samstag mit einer 70 (-2) noch in den Finaltag. Sarah Schober gibt im Naxhelet GC vor der 2. Runde vorzeitig auf.

Der Weg vom Turnier in Frankreich nach Belgien führte für Sarah Schober und Emma Spitz über Florida, was vor allem für Sarah Schober durchaus lukrativ war. Beide Golfdamen zeigten sich beim Aramco Teamevent gut in Schwung und können daher optimistisch in das 300.000 Euro Turnier im Naxhelet Golf Club gehen. Das Feld ist beim belgischen Dreitagesturnier durchaus gut besetzt, da unmittelbar im Anschluss am gleichen Kurs die Europa-Qualifikation für die US Women’s Open ausgetragen wird. Christine Wolf hat nicht für Belgien genannt.

Emma Spitz kommt mit dem Naxhelet GC auf den Backnine so gar nicht zurecht, denn nach anfänglichen Pars tritt sie sich am Par 5 der 14 ein erstes Bogey ein und setzt noch vor dem Turn neben zwei weiteren auch noch ein Doppelbogey oben drauf, womit sie nur bei 5 über Par auf die vordere Platzhälfte abbiegt. Dort kann sie ihr Spiel dann zwar stabilisieren und schafft es weitere Fehler zu vermeiden, Birdie will sich jedoch lediglich ein einziges am Par 3 der 8 ausgehen, weshalb sie sich zum Auftakt mit der durchwachsenen 76 (+4) anfreunden muss.

Von Beginn an zeigt die junge Niederösterreicherin dann am Samstag grundsolides Golf und belohnt sich dafür auf der 6 auch mit dem ersten Birdie des Tages. Nachdem sie auch danach weiterhin makellos bleibt und sich auf der 9 noch ein weiteres Erfolgserlebnis schnappt, bringt sie sich sogar noch vor dem Turn auf Kurs in Richtung Finaltag. Das ändert sich dann zwar mit einem Doppelbogey und einem weiteren Bogey zu Beginn der Backnine wieder, mit gleich vier roten Einträgen danach kann sie sich aber sogar noch einen Fehler erlauben um dennoch mit der 70 (-2) und als 53. den Cut noch zu stemmen.

Vorzeitig aufgegeben

Sarah Schober startet am Nachmittag mit Bogey-Birdie-Bogey richtig farbenfroh ins Turnier. Erst danach findet die Steirerin etwas den Rhythmus und nimmt in Folge recht sichere Pars mit, bis sie sich am Par 3 der 8 sogar ein Doppelbogey eintritt. Zwar kontert sie mit einem Birdie sehenswert, drei weitere Fehler zu Beginn der Backnine werfen sie dann aber noch deutlich zurück. Selbst zwei weitere Birdies danach vermögen ihr Spiel nicht zu stabilisieren, wie die nächsten darauffolgendne Fehler untermauern, womit sie sogar nur mit der 77 (+5) startet. Vor der zweiten Runde gibt die Steirerin dann das Turnier vorzeitig auf.

Maria Hernandez (ESP) startet bei gesamt 8 unter Par als Führende in den finalen Sonntag.

Leaderboard Belgian Ladies Open