Klare Angelegenheit

PRESIDENTS CUP – 1. TAG: Die USA werden ihrer Favoritenrolle zum Auftakt in den ersten Foursomes voll gerecht und triumphieren am Donnerstag in Quail Hollow gleich in vier der fünf Matches.

Bereits im Vorfeld wurden die US-Amerikaner beim Kräftemessen mit dem Rest der Welt außer Europa als die großen Favoriten gehandelt und dieser Rolle wird Stars & Stripes zum Auftakt in North Carolina auch voll gerecht. Um 13:05 Uhr Ortszeit eröffnen Adam Scott und Hideki Matsuyama gegen Patrick Cantlay und Xander Schauffele den Presidents Cup und wirklich auf Augenhöhe agieren die beiden Zweierteams nur auf den ersten beiden Löchern.

Schon ab der 3 nimmt das Unheil für Scott und seinen japanischen Teamkameraden so richtig seinen Lauf, denn Cantlay und Schauffele schnappen sich bis zur 7 gleich vier Löcher und ziehen so angenehm auf und davon. Nur kurz können die Internationals kontern, ehe die beiden US-Boys schon nach der 13 den Sack zumachen und mit einem überzeugenden 6 & 5 Sieg den ersten Punkt für die USA holen.

Etwas enger geht es in den dahinter folgenden Matches zur Sache, wenngleich weder Jordan Spieth und Justin Thomas gegen Sungjae Im und Corey Conners noch Cameron Young und Collin Morikawa gegen Tom Kim und K.H. Lee über die volle Distanz gehen müssen. Zwar stemmen sich Im und Conners lange hartnäckig gegen die drohende Niederlage, am Ende müssen sie sich aber mit 2 Auf geschlagen geben. Nur kurz danach steht es sogar bereits 3 : 0 für die USA, da Young und Morikawa ihre Kontrahenten mit 2 & 1 in die Schranken weisen.

Einziger Lichtblick

Einzig Si Woo Kim und Cam Davis verhindern einen totalen Feiertag für die Amerikaner in Charlotte, wenngleich die beiden ebenfalls lange Zeit gegen die Nummer 1 der Welt Scottie Scheffler und Sam Burns im Hintertreffen sind. Nach 15 gespielten Bahnen liegt das US-Duo noch knapp mit 1 Auf in Führung, ehe im Finish die Internationals noch aufdrehen und das Match am Ende mit 2 Auf für sich entscheiden können.

Auch das letzte der fünf Foursomes-Duelle ist hart umkämpft, schlussendlich stellen Tony Finau und Max Homa gegen Taylor Pendrith und Mito Pereira aber mit einem knappen 1 Auf Sieg auf 4 : 1 für Red-White & Blue und sorgen so nach nur einem gespielten Tag bereits für einen komfortablen Vorsprung. Am Freitag stehen nun die ersten fünf Fourballs auf dem Programm, ehe am Samstag je vier Foursomes und Fourballs gespielt werden. Am Sonntag folgen schließlich noch die 12 Einzelmatches.

Scores Presidents Cup