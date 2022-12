Richtig ausgewählt

HERO WORLD CHALLENGE – 1. RUNDE: Sepp Straka zeigt im trickreichen Wind von Albany mit einer 69 (-3) und der geteilten Führung eine ganz starke Leistung und beweist, dass Tiger Woods (USA) richtig handelte als er den Österreicher verletzungsbedingt nachnominierte.

Tiger Woods lädt auch heuer 20 Weltstars auf die Bahamas zur Hero World Challenge – und mit Sepp Straka ist erstmals ein Österreicher mit dabei. Tiger wollte bis zuletzt selbst mitspielen, musste aber gesundheitsbedingt einmal mehr in letzter Minute absagen und nominierte den Österreicher nach. Als 7. der letztjährigen FedExCup-Wertung und zweitbester Europäer hat sich Sepp diese Ehre in einem absoluten Elitefeld mit Scottie Scheffler (USA), Jon Rahm (ESP), Titelverteidiger Viktor Hovland (NOR) oder Justin Thomas (USA) redlich verdient.

An der Seite des Letztgenannten knallt er dann zum Auftakt gleich eine starke Annäherung ins erste Grün und krallt sich prompt das anfängliche Birdie. Die Eisen hat er auch danach bestens im Griff und da der Putter weiterhin die Temperatur hält, kann er auch vom darauffolgenden Par 3 ein Birdie entführen, womit er den Start als absolut gelungen verbuchen kann. Mit durchwegs sicheren Pars lässt er danach nichts anbrennen, bis er am Par 5 der 6 die Annäherung verzieht und in Folge das erste Bogey nicht mehr verhindern kann.

Den Rückschlag steckt der Longhitter aber bestens weg, legt sich im trickreichen Wind schon auf der 7 die nächste Birdiechance auf und drückt sein Score postwendend wieder auf 2 unter Par. Am Par 3 danach zieht der Abschlag allerdings deutlich zu weit nach links und da das Up & Down nicht gelingt, tritt er sich auch prompt den zweiten Fehler ein. Da am Par 5 der 9 der Ball dann sogar im Wasserhindernis verschwindet und er mit Strafschlag droppen muss, rutscht er noch vor dem Turn sogar wieder auf Level Par zurück.

Erneut steckt er den Fehler aber bestens weg und holt sich kaum auf den Backnine angekommen wieder das Minus als Vorzeichen zurück. Das stabilisiert seine Performance auch sichtlich wieder, wie eine kleine Parserie untermauert. Da er dann auf der 14 aus einem weiteren guten Approach in Form des nächsten Birdies Kapital schlagen kann, bringt er sich auch voerst wieder in die erste Verfolgerrolle.

Ganz souverän klopft er im Finish die Pars auf die Scorecard und parkt auf der 18 die Annäherung einen Meter neben der Fahne, was in einem abschließenden Birdie und der 69 (-3) mündet. Derart stark spielt er sich sogar in die geteilte Führung und zeigt, dass Tiger absolut richtig handelte als er den Österreicher als seinen Ersatz nachnominierte.

