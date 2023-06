Two travelers

TRAVELERS CHAMPIONSHIP – VORSCHAU: Mit Sepp Straka und Matthias Schwab stehen beim top besetzten 20 Millionen Event im TPC River Highlands gleich zwei Österreicher in den Teeboxen, wobei vor allem der Druck auf Schwab in Sachen Tourcard langsam aber sicher spürbar steigt.

Sepp Straka hat sich seinen Auftritt bei den US Open in der Vorwoche in Los Angeles mit Sicherheit anders vorgestellt, denn am tückischen Par 70 Gelände legte er zwar einen souveränen Auftakt hin, scheiterte nach durchwachsenem Freitag aber am Ende um zwei Schläge am Cut und musste so erstmals heuer bei einem Major vorzeitig abreisen.

Das verpasste Wochenende war zwar ärgerlich, mit zwei freien Tagen mehr steht der Longhitter so aber zumindest wohl spürbar frischer in Connecticut in den Teeboxen. Der Klassiker in Cromwell wurde heuer sogar auf 20 Millionen aufgewertet und zählt somit zu den Elevated Events, was trotz der Woche nach den US Open die gesamte Weltelite anzieht, stehen doch die ersten acht der Weltrangliste geschlossen am Start.

Den Kurs kennt Sepp aus den Vorjahren bereits wie seine Westentasche, wobei es für ihn sichtlich entweder hoch hinausgeht oder er gleich am Cut hängenbleibt, denn viermal stand er in Cromwell bereits am Start, verpasste dabei zwar gleich dreimal den Sprung ins Weekend, wurde jedoch vor zwei Jahren sogar starker 10.

Trotz des eher zähen Auftritts in LA sollte die Formkurve bei Österreichs Nummer 1 aber passen, wie die Ergebnisse davor durchaus untermauerten, weshalb sich Sepp in Connecticut wohl durchaus einiges ausrechnet.

Ergebnisse benötigt

Deutlich prekärer als bei Sepp Straka stellt sich die Lage bei Landsmann Matthias Schwab dar. Der Steirer kämpft bereits seit Monaten mit der Form was sich zum Leidwesen des Schladming-Pro’s mittlerweile in einem echten Kampf um die Tourkarte zuspitzt. Immer wieder zeigt er heuer zwar gute Ansätze und legt recht gute Runden hin, mit deutlich zu vielen unerzwungenen Fehlern macht er sich aber reihenweise das Leben schwer und geht so immer wieder leer aus.

Das lässt sich auch unangenehmerweise im Ranking ablesen, denn im FedEx-Cup rutschte er aufgrund der durchwachsenen Wochen bereits auf Rang 133 ab und benötigt somit dringend zählbare Ergebnisse um sich noch ohne Umwege über die Korn Ferry Tour Finals das Spielrecht für kommendes Jahr sichern zu können.

Wie Sepp Straka kennt auch der Rohrmooser das Gelände bereits und stemmte bei seinem bislang einzigen Antreten letzte Saison immerhin sogar den Cut, wenngleich er am Wochenende nicht mehr wirklich zulegen konnte und so die Weiterreise nur mit einem 53. Platz antrat. Matthias sollte aufgrund seiner Pause während der US Open auch durchwegs ausgeruht zu Werke gehen können und hofft in den Trainingssessions an den richtigen Stellschrauben gedreht zu haben um ein starkes Finish der Saison hinlegen zu können.

Die Woche dürfte jedoch aller Voraussicht nach ziemlich nass werden, denn laut derzeitiger Prognose scheint in Connecticut pünktlich zum Turnierbeginn die Regenzeit anzubrechen. Los geht es für Sepp am Donnerstag bereits um 13:15 MEZ auf der 1, Matthias folgt mit später Startzeit ab 19:40 MEZ ebenfalls von der 1 weg.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Travelers Championship.