BMW INTERNATIONAL OPEN – 1. RUNDE: Lukas Nemecz dreht seine Runde nach verpatztem Start zwar in die richtige Richtung, muss sich nach abschließendem Bogey im GC München Eichenried zum Auftakt jedoch mit einer ziemlich durchwachsenen 72 (Par) abfinden.

Aufgrund der weiter aufrechten Sperre von Bernd Wiesberger auf der DP World Tour ist Lukas Nemecz heuer Österreichs einziger Beitrag bei der BMW International Open. Am Münchner Weisswurst-Äquator genießt der Grazer ein halbes Heimspiel mit traditionell vielen Zuschauern aus dem Westen Österreichs. Nach dem Durchhänger der letzten Wochen ist der Grazer gefährlich auf Position 105 im Race to Dubai abgerutscht und hofft nun auf einen ähnlich starken Auftritt wie im Vorjahr, als er 13. wurde.

Der Start geht allerdings gleich ziemlich daneben, denn auf der 1 kann er das Par nicht mehr auf die Scorecard kratzen und tritt sich auch am Par 3 danach ein Bogey ein, womit er das Event sogar nur mit gleich zwei Schlagverlusten beginnt. Immerhin fängt er sich danach, stabilisiert sein Spiel zusehends und holt sich auf der 5 schließlich auch das erste Birdie ab.

In den roten Bereich gedreht

Am darauffolgenden Par 5 lässt er zwar die nächste Chance noch liegen, holt das verpasste Birdie dafür auf der 7 nach und macht so den schleppenden Start endgültig wieder wett. Den Schwung hält er auch danach weiterhin aufrecht und stopft nach einem soliden Par am Par 3 der 8 noch vor dem Turn am Par 5 der 9 den nächsten Birdieputt, womit er sogar im roten Bereich auf die Backnine marschiert.

Dort kann er dann dann aber nicht weiter nachsetzen, macht jedoch immerhin mit Pars lange Zeit auch nichts verkehrt. Ausgerechnet das abschließende Par 5 erweist sich dann aber noch als Stolperstein und radiert Lukas mit dem dritten Bogey des Tages das Minus noch aus. Mit der 72 (Par) wahrt der Steirer zwar die Chance auf den Wochenendeinzug, am Freitag wird er sich jedoch etwas steigern müssen um nicht erneut bereits am Cut hängenzubleiben.

