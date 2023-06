Auftaktscore versenkt

TRAVELERS CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Sepp Straka zeigt zum Auftakt im TPC River Highlands über weite Strecken starkes Golf, versenkt einen deutlich besseren Score als die 69 (-1) auf den Backnine jedoch im Wasser. Matthias Schwab ist am Donnerstag erst mit später Tee Time unterwegs.

Nach dem verpatzten Freitag und dem Missed Cut bei den U.S. Open hat Sepp Straka rasch den Reset Knopf gedrückt um sich neu auf die Traveler Championship auszurichten. Das Traditionsevent im TPC River Highlands von Connecticut zählt mit 20 Millionen Dollar Preisgeld zu den Evelevated Events und entsprechend auch bärenstarkem Teilnehmerfeld.

Zum Auftakt gleich früh unterwegs, kann sich der Start des Longhitters auch durchaus sehen lassen, denn obwohl der Drive etwas zu lange ausrollt, legt er die Annäherung aus dem Rough bis auf zwei Meter zur Fahne und schnappt sich prompt das anfängliche Birdie. Auch danach zeigt er durchwegs solides Golf, wenngleich er sich auf der 3 einen unangenehmen Tester aus 1,5 Metern zum Par übrig lässt, den er aber souverän besteht.

Adler gelandet

Ein verfehltes Fairway droht ihm dann auf der 4 erstmals zum Verhängnis zu werden, denn aus unangenehmer Position hat er keine Chance den Ball am Grün unterzubringen. Wieder kann er sich jedoch auf den 14. Schläger im Bag verlassen, denn auch aus vier Metern kratzt ihm dieser noch das wichtige Par. Nachdem er am Par 5 danach aus großer Distanz noch Pech hat, dass der Birdieputt um eine Umdrehung vor dem Loch liegenbleibt, gelingt der Chip am einzigen Par 5 der Frontnine danach auf den Punkt und lässt sogar den Adler auf der Scorecard landen.

Kurz vor dem Turn erwischt es Österreichs Nummer 1 dann aber auch erstmals unangenehm mit einem Bogey, da er sich nach verzogener Annäherung nicht mehr zum Par scramblen kann. Sofort steuert der 30-jährige aber mit einem sehenswerten Fünfmeterputt auf der 10 gegen und egalisiert den Faux-pas mit dem nächsten Schlaggewinn so postwendend wieder. Ganz souverän spult er die darauffolgenden Löcher ab und parkt nach starkem Drive am Par 5 der 13 die Attacke nur knapp neben dem Grün, was mit Chip und Putt das nächste Birdie ermöglicht.

Nach längerer Warterei zieht der Abschlag am drivebaren Par 4 der 15 dann zu weit nach links und verschwindet schließlich im H2O, was dem ehemaligen Honda Classic Champion schlussendlich nach verschobenem Bogeyputt sogar eine Doublette umhängt. Der wilde Ritt kostet sichtlich auch die Selbstverständlichkeit, denn am Par 3 danach setzt es nach etwas zu langem Teeshot gleich den nächsten Fehler.

Die verbleibenden beiden Bahnen spult er dann zwar ohne Probleme ab und bringt so die 69 (-1) zurück ins Clubhaus, mit der Schwächephase auf den Backnine lässt er aber eine noch deutlich bessere Ausgangslage liegen und startet nur aus einer Position rund um die Cutmarke in den Freitag. Matthias Schwab ist am Donnerstag erst mit später Tee Time unterwegs.

Leaderboard Travelers Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Travelers Championship.