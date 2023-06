Sicher gecuttet

BMW INTERNATIONAL OPEN – 2. RUNDE: Lukas Nemecz zeigt im böigen und schwer zu kalkulierenden Wind am Freitag eine durchwegs starke Leistung und cuttet im GC München Eichenried dank einer 71 (-1) am Ende sehr sicher ins Wochenende.

Lukas Nemecz fand mit zwei anfänglichen Bogeys nur äußerst schleppend ins halbe Heimspiel im GC München Eichenried, drehte seine Runde danach aber noch auf den Frontnine sogar in den roten Bereich. Nach etlichen Pars erwischte es ihn am Schlussloch dann noch mit einem weiteren Bogey, weshalb er zum Auftakt nur die 72 (Par) zu Papier brachte. Mit einem Schlag Rückstand auf die erwartete Cutmarke muss der Steirer am Freitag Nachmittag einen Zahn zulegen um dem Weißwurst-Äquator nicht mit leeren Händen wieder zu verlassen.

Windböen von rund 40 km/h machen die Sache für Luki nicht wirklich einfacher, immerhin findet er mit einem ganz sicheren Par auf der 10 aber grundsouverän in die Runde. Nach einem weiteren soliden Par am ersten Par 5, kommt am Par 3 der 12 dann erstmals der Putter richtig auf Temperatur und lässt aus elf Metern das erste Birdie springen. Das schärft sichtlich auch die Eisen, denn im böigen Wind legt er auf der 13 den Approach auf 1,5 Meter zur Fahne, sackt prompt Birdie Nummer 2 ein und spielt sich damit bereits bis ins solide Mittelfeld nach vor.

Gut weggesteckt

Auf der 16 erwischt es ihn dann jedoch recht heftig, denn nach einem Wasserball geht sich sogar nur das Doppelbogey aus, womit er sich plötzlich nur noch an der gezogenen Linie wiederfindet. Immerhin lässt er sich vom kostspieligen Fehler nicht beirren und macht mit darauffolgenden Pars nichts verkehrt. Dank eines perfekten Pitches, der fast zum Eagle im Loch verschwindet, holt er sich dann am Par 5 der 6 das nächste Birdie ab und verschafft sich so auch wieder etwas Luft zur Cutmarke.

Mit soliden Pars lässt er auf den verbleibenden Löchern dann nichts mehr anbrennen und marschiert mit der 71 (-1) zum Recording, was ihn am Ende als 41. ganz sicher ins Wochenende cutten lässt. Daniel Hillier (NZL) packt auf die 68 (-4) vom Donnerstag eine 67 (-5) drauf und startet bei gesamt 9 unter Par als Leader in den Moving Day.

„Ich bin echt happy, dass ich hier heute den Cut gestemmt habe. Es war echt schwer zu spielen, denn wir hatten Böen von 30 bis 50 km/h. Es ist hier wirklich schwierig zu kalkulieren zwischen den Bäumen, aber mein Caddie und ich haben das heute gut hinbekommen. Ich habe die Bälle sehr sauber getroffen, was einfach die Basis für eine gute Runde in dem Wind ist. Auch der Putter war heute wirklich gut auf Temperatur. An den kommenden Tagen soll es wieder ruhiger werden von den Verhältnissen her, dann wird der Platz auch einladender für Attacken sein. Ich hoffe, dass mir die eine oder andere tiefe Runde noch gelingt“, beschreibt er nach der Runde die schwierigen Verhältnisse am Freitag.

Leaderboard BMW International Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den BMW International Open.