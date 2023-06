Klar vorbei

OPEN DE BRETAGNE – 2. RUNDE: Timon Baltl verpasst im Golf Blue Green de Pléneuf Val André mit Runden von 72 (+2) und 75 (+5) Schlägen klar den Cut.

Timon Baltl rutscht auch ohne Wildcard in das Feld bei der Open de Bretagne und vertritt somit als einziger Österreicher die heimischen Farben auf der Challenge Tour. Gespielt wird am windanfälligen Küstenkurs von Pleneuf Val Andre, den Baltl bereits gut kennt. Langsam steigt auch der Druck, nachdem bislang ein 37. Platz die bisherige Saisonbestleistung markiert und Startchancen aufgrund seiner kleinen Kategorie eher rar sind. Zuletzt vor zwei Jahren erreichte der Steirer einen 47. Rang im Golf Bluegreen.

Hartnäckiger Nebel sorgt dann für eine über fünfstündige Verzögerung, denn erst um 13:10 MEZ kann endlich gestartet werden. Kaum sind die ersten Scores notiert, fällt der Nebel jedoch erneut ein und verzögert das Geschehen noch um weitere 90 Minuten. Damit ist bereits klar, dass Timon Baltl am Freitag einen wahren Großkampftag vor sich haben wird. Die lange Warterei zeigt beim einzigen Österreicher im Feld dann auch Wirkung, denn erst am Freitag kommt er dazu die Auftaktrunde in Angriff zu nehmen und tritt sich gleich auf den ersten vier Löchern zwei Bogeys und ein Doppelbogey ein.

Danach stabilisiert er zwar sein Spiel einigermaßen, doch selbst das erste Birdie radiert er sich noch vor dem Turn mit einem weiteren Fehler auf der 18 wieder aus. Erst auf der vorderen Platzhälfte kommt er dann besser ins Rollen, hält weitere Schlagverluste von der Scorecard fern und schnappt sich parallel dazu noch zwei Bogeys. Zwar geht sich auch so lediglich eine 72 (+2) aus, dank der sehenswerten Frontnine ist aber immerhin das rettende Cut-Ufer noch klar in Sichtweite.

Verkorkste zweite Runde

Nur Minuten nach Ende der Auftaktrunde steht Timon dann auch schon wieder in der 1. Teebox und stolpert erneut mit Doppelbogey und Bogey richtig verkorkst. Zwar findet er danach einen halbwegs brauchbaren Rhythmus, kann jedoch auf die Fehler nicht reagieren und liegt so nach weiterem Bogey auf der 9 vor den Backnine bereits deutlich hinter der Cutmarke zurück. Das Bild ändert sich auch auf den hinteren Neun nur unwesentlich, denn weiterhin will kein Birdie gelingen und da er sich auf der 16 noch einen Fehler eintritt, verpasst er mit der 75 (+5) den Cut deutlich.

Leaderboard Open de Bretagne