Vorzeitige Heimreise

PALMETTO CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka kann sich auch am Freitag nicht aus seinem kleinen Formtief ziehen und verpasst im Congaree GC mit einer weiteren 74 klar und deutlich den Cut.

Sepp Straka kämpfte schon zum Auftakt in South Carolina weiterhin mit seiner Form, denn der Longhitter agierte am Donnerstag deutlich zu fehleranfällig und reihte sich nach einer 74 (+3) am Leaderboard nur jenseits der besten 100 ein. Am Freitag muss sich Österreichs PGA Tour Beitrag nun eigentlich deutlich steigern und hätte sogar den Bonus der allerersten Startzeit. Allein die Fehlerquote ist auch am zweiten Spieltag wieder eindeutig zu hoch.

Dabei agiert der Longhitter am Freitag zunächst vor allem vom Tee deutlich sicherer und bringt sich so auf den ersten Bahnen nie in die Bredouille, wenngleich er aus unangenehmer Lage aus dem Grünbunker am Par 5 der 2 noch ein Birdie verpasst. Am kurzen Par 4 geht sich nach starkem Pitch aus nicht einmal zwei Metern dann aber das erste Birdie aus, was auch die Cutlinie wieder etwas näherkommen lässt.

Dreiputtbogey als Anfang vom Ende

Auch danach zeigt er sich deutlich verbessert, knallt am Par 3 der 5 den Abschlag bis auf drei Meter zur Fahne und krallt sich ohne mit der Wimper zu zucken das nächste Erfolgserlebnis. In Folge befreit ihn der Putter das ein oder andere Mal aus unangenehmen Situationen, bis auf der 9 der 14. Schläger im Bag erstmals streikt und ihm aus zwölf Metern ein Dreiputtbogey aufbrummt, womit auch das rettende Cut-Ufer wieder etwas weiter wegrückt.

Am Par 5 der 12 gehen dann wohl endgültig die letzten Cut-Hoffnungen den Bach runter, denn nach einem verzogenen Abschlag in die Native Area und einem Ausflug in den Grünbunker erreicht er überhaupt erst mit dem fünften Schlag das Grün und muss in Folge sogar das Doppelbogey verdauen. Weitere Schlagverluste nach eingebunkertem Teeshot am Par 3 der 14 und nach verpasstem Up & Down auf der kurzen 15 ist zwar ärgerlich, ändert am Turnierverlauf für Sepp jedoch nichts mehr.

Schlussendlich steht der gebürtige Wiener wie schon am Donnerstag mit der 74 (+3) beim Recording und scheitert damit klar und deutlich als in etwa 125. am Cut. Kommende Woche hat Sepp nun aufgrund der verpassten US Open Qualifikation eine spielfreie Woche und wird diese wohl nützen um die Stellschrauben neu zu justieren um danach neu durchstarten zu können.

Leaderboard Palmetto Championship

