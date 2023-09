Wichtiger Cut

FORTINET CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab kommt nach einigen Anlaufschwierigkeiten auf den Backnine richtig ins Rollen und stemmt im Silverado Resort mit einer 70 (-2) einen für ihn enorm wichtigen Cut.

Matthias Schwab fand sich nach der wochenlangen Turnierpause in Kalifornien durchaus ansprechend zurecht, wenngleich er nach einem ansehnlichen Start etwas mit Leerlauf zu kämpfen hatte. Am Ende ging sich aber mit der 71 (-1) eine Runde unter Par aus, die ihn immerhin auf Kurs in Richtung Wochenende brachte. Die frühe Startzeit will der Rohrmooser am Freitag nun bestmöglich nützen um sich in eine ansprechende Position zu bringen, da Matthias in der Fall Series der PGA Tour zwingend Punkte mitnehmen muss um die Tourcard noch halten zu können.

Nach einem recht sicheren Par auf der 1, muss Matthias bereits am Par 3 der 2 etwas zaubern, kratzt aus dem Grünbunker aber noch das wichtige Par auf die Scorecard. Auf der 4 wird es dann erstmals aber richtig unangenehm, denn eine subpotimale Annäherung macht es sich nur vor dem Kurzgemähten gemütlich, von wo aus er sich nicht mehr zur 4 scramblen kann und so auch hinter die gezogene Linie rutscht. Nachdem er dann nach versandeter Attacke am Par 5 nich gegensteuern kann und sich noch dazu auf der 6 mit einem Dreiputt den nächsten Fehler einfängt, rückt das rettende Cut-Ufer in immer weitere Ferne.

Bann gebrochen

Auf den verbleibenden Bahnen der vorderen Platzhälfte stabilisiert er sein Spiel zwar wieder, Birdie will jedoch noch keines gelingen. Erst auf der 13 bricht dann endlich die so hartnäckige Birdiesperre, da er nach einem fast gelochten Wedge dem Putter nur noch wenige Zentimeter zum ersten Erfolgserlebnis übrig lässt. Das scheint den Vanderbilt Absolventen auch sichtlich anzuspornen, denn gleich auf der 14 legt er einen weiteren starken Approach aufs Grün und schnürt aus einem guten Meter sogar den roten Doppelpack.

Richtig on fire holt er sich am Par 5 der 15 nach nur knapp zu kurzer Attacke gleich den nächsten Schlaggewinn ab und spielt sich so endgültig wieder in Richtung Wochenende nach vor. Stilecht holt er sich dann auch vom Par 5 Schlussloch noch ein Birdie ab, unterschreibt so sogar die 70 (-2) und stemmt damit ganz souverän den Cut, womit er in dieser Woche auf jeden Fall enorm wichtige FedEx-Cup Punkte mitnehmen wird.

Leaderboard Fortinet Championship

