Wie im Vorjahr

CHARLES SCHWAB CHALLENGE – 2. RUNDE: Sepp Straka hat am Freitag hart zu kämpfen und scheitert im Colonial CC schließlich nach einer 74 wie schon im Vorjahr auch heuer wieder am Cut.

Sepp Straka zeigte sich zum Auftakt am schwierigen Colonial CC durchgehend richtig stark und notierte am Ende sogar eine 68 (-2), die ihn nur knapp hinter den Top 10 einreiht. Anders als im Vorjahr, als er ebenfalls eine gute Auftaktrunde notierte, sich dann aber am Freitag aus dem Turnier schoss, will er heuer an den guten Start anknüpfen und am Freitag die nächste rote Runde auf die Scorecard zaubern.

Zunächst einmal heißt es für Sepp am Freitag allerdings Däumchendrehen, da eine Gewitterfront über die Anlage zieht und für einige Verzögerung sorgt. Die Warterei scheint dem Longhitter auch alles andere als gut zu bekommen, denn am anfänglichen Par 5 biegt der Teeshot dann rechts weg und nach besserem Querpass hat er am Ende gleich das anfängliche Bogey auf der Scorecard picken. Der Longhitter kontert aber stark und locht am Par 3 danach aus gut drei Metern prompt zum scoretechnischen Ausgleich.

So bunt der Beginn war, so ereignislos verlaufen die darauffolgenden Löcher der Frontnine. Erst auf der 11 kommt dann wieder Farbe ins Spiel, zum Leidwesen des Georgia Bulldogs jedoch abermals am Par 5 die grundlegend falsche, da er mit einem weiteren rechts verzogenen Drive fast eine Kopie zum ersten Bogey realisiert. Diesmal kann er darauf auch nicht kontern, so richtig kostspielig wird der freitägliche Rechtsdrall dann jedoch auf der 14.

Ein Schlag zuviel

Noch deutlich weiter zieht der Abschlag nach rechts, Sepp versucht zwar aus unangenehmer Lage weiterzuspielen, muss in Folge aber den Drop nehmen und steht schließlich sogar nur mit dem Triplebogey in der 25. Teebox, womit er erstmals sogar hinter die Cutlinie zurückrutscht. Wohl noch leicht angesäuert nach dem verpatzten Loch drückt er diesmal seinen Abschlag links weg und hat sofort den nächsten Fehler auf der Scorecard verzeichnet.

Auf der 18 krallt er sich dann zwar aus drei Metern noch sein zweites Birdie, die 74 (+4) reicht aber als 73. um einen Schlag knapp nicht um auch am Weekend noch mit von der Partie sein zu dürfen. Damit ergeht es Sepp nahezu identisch wie im Vorjahr, denn auch damals legte er eine sehenswerte Auftaktrunde hin, scheiterte mit durchwachsener Performance danach jedoch am Cut. Jordan Spieth diktiert nach einer 66 (-4) und bei gesamt 11 unter Par vor dem Moving Day das Tempo.

Leaderboard Charles Schwab Challenge