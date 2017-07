Auf gutem Weg

PRAGUE CHALLENGE – FINAL: Martin Wiegele unterstreicht mit einer 68er Schlussrunde seine Ambitionen auf den Aufstieg auf die European Tour. Matthias Schwab tankt im Prague City Golf nach dem verpatzten Samstag ordentlich Selbstvertrauen.

Martin Wiegele brachte sich mit seinem Sieg in Belgien vor einem Monat richtig laut ins Aufstiegsgespräch auf die European Tour. Nach zuletzt eher durchwachsenen Leistungen aber ist es wieder an der Zeit nachzulegen um in der Jahreswertung nicht aus den wichtigen Rängen abzurutschen. In der tschechischen Hauptstadt fühlt sich der Routinier auch sichtlich wohler als etwa letzte Woche in den schottischen Highlands.

Das macht der Jung-Papa auch bereits an den ersten beiden Tagen klar, als er nach Runden von 68 (-4) und 69 (-3) Schlägen ohne jegliche Probleme ins Wochenende cuttet. Mit einer weiteren 68 (-4) am Moving Day bezieht der Steirer dann eine gute Verfolgerposition und hat bei einer starken Schlussrunde noch eindeutig die Möglichkeit bis ins absolute Spitzenfeld nach vor zu kommen.

Genau das gelingt Martin Wiegele am Sonntag auch. Nach konzentriertem Beginn fällt er aber der 3 richtiggehend in Birdietrance und notiert mit Chip-in und zwei gestopften Putts gleich drei rote Einträge, ehe ihn ein Dreiputt-Bogey vom Vorgrün etwas unangenehm bremst. Der Erzherzog Johann Pro lässt sich aber nicht aus der Ruhe bringen und nimmt auf den Backnine noch zwei weitere Birdies mit, was ihn schlussendlich mit der 68 (-4) zum Recording marschieren lässt.

An einem enorm scorefreundlichen Finaltag verliert Martin damit zwar als 11. seinen Platz unter den Top 10 – er startete als 8. in den Sonntag – unterstreicht damit aber auch eindeutig seine Ambitionen auf den Aufstieg auf die European Tour.

“Ich bin zufrieden mit der Woche, auch wenn heute viel mehr drin war. Auf den zweiten Neun ist es wirklich nicht in meine Richtung gelaufen. Ich hatte teilweise Putts auf der Linie, die ausgelippt sind und teilweise hab ich mich heute einfach verlesen auf den Grüns”, fasst er seine Finalrunde zusammen.

Zurück in die Spur

Außer Martin Wiegele cuttete auch Matthias Schwab nach zwei 69er (-3) Runden ins Wochenende, rutschte am Samstag aber mit einer mehr als nur durchwachsenen 74 (+2) weit zurück. Ohne Aussicht auf ein richtig lukratives Ergebnis geht es für den Rohrmooser damit am Sonntag nur noch darum sich wieder ein gutes Gefühl für die weiteren Starts zu holen.

Dies geht auch richtig gut auf, kann der Neo-Pro doch bei seiner letzten Umrundung gleich sechs Birdies notieren und muss lediglich ein Bogey auf der Scorecard eintragen. Mit der 67 (-5) – seiner bislang tiefsten Runde der noch jungen Profikarriere – schiebt er sich noch bis auf Rang 41 nach vor.

Bei den nächsten Starts muss der Absolvent der Vanderbilt University nun aber langsa aber sicher ein Topergebnis einfahren um die Einladungen in eine gewinnbringende Kategorie ummünzen zu können. Garrick Porteous (ENG) gewinnt nach der 67 (-5) und bei gesamt 24 unter Par.

