Sonnenplatz in Sun City

NEDBANK GOLF CHALLENGE – 1. RUNDE: Bernd Wiesberger hat zum Auftakt im Gary Player CC auf jeden Schlagverlust perfekte Antworten parat und spielt sich nach der ersten Runde mit der 67 in die Führungsrolle in Sun City.

Bernd Wiesberger zeigte sich nach der durchwegs zähen Woche in der Türkei sichtlich geknickt, da er sich nach seinem ersten Top 10 Ergebnis bei einem WGC-Turnier in China selbst klar mehr als nur einen 48. Platz ausgerechnet hatte. Vor allem mit der Qualität des langen Spiels und der Distanzkontrolle auf den Grüns haderte der Burgenländer in Antalya sichtlich.

In Südafrika wartet nun noch dazu mit dem Gary Player CC ein Kurs, der dem Oberwarter bei seinem letzten Auftritt eine schlanke 81 (+9) umhängte, was komplett untypisch für die eher durch Konstanz glänzende Nummer 37 der Welt ist. Dass Bernd mit der Par 72 Wiese in Sun City aber Frieden geschlossen hat, zeigt sich schon am ersten Spieltag in eindrucksvoller Manier.

Bogeys als Initialzündung

Bei schwierig einzuschätzenden Windverhältnissen startet Bernd mit Pars durchaus solide, tritt sich am Par 4, der 5 aber das erste Bogey ein, was ihn recht früh in den Plusbereich zurückwirft. Doch die Schlagverluste steckt er am Donnerstag nicht nur gut weg, sondern reagiert auf Fehler richtiggehend trotzig.

Das macht sich schon auf der 6 und der 7 bemerkbar, denn mit einem Birdiedoppelpack egalisiert er nicht nur den Schlagverlust, sondern taucht sogar rasch in den roten Bereich ab. Kurz vor dem Turn erwischt es Österreichs Nummer 1 dann aber ausgerechnet am Par 5, der 9 mit seinem zweiten Bogey, was ihn schnell wieder auf den Ausgangspunkt zurückwirft.

Doch wieder hat der vierfache European Tour Sieger die perfekten Antworten parat und stopft in Folge nach durchwegs gelungenen Annäherungen gleich drei Birdieputts und marschiert so bis in die erste Verfolgerposition nach vor. Erst ein anschließendes Bogey, sein letztes am ersten Spieltag, bremst den Schwung wieder etwas ab.

Chip in zur Führung

Erneut ist die Enttäuschung aber nur von kurzer Dauer, denn Bernd holt sich den abgegebenen Schlag am letzten Par 5 danach sofort wieder zurück und chippt am Par 3, der 16 nach zu kurzem Abschlag kurzerhand ein, was ihn endgültig in die geteilte Führung marschieren lässt. Zum Abschluss zündet er noch ein unglaublich starkes Eisen, legt sich so noch eine weitere Birdiechance auf und rollt den Putt auf der 18 seelenruhig zum insgesamt achten Birdie ins Loch.

Mit einer derartigen Selbstverständlichkeit unterschreibt er am Donnerstag schlussendlich die 67 (-5) und sichert sich damit in Sun City den Platz an der Sonne. Mit Victor Dubuisson (FRA), Julian Suri (USA), Scott Jamieson (SCO) und Branden Grace (RSA) sitzen Bernd nach 68er Runden gleich vier Zweitplatzierte dicht im Nacken.

“Es ist schön wieder mal mit einer soliden Runde in eine Turnier zu starten. Vor allem auf den zweiten Neun konnte ich heute viele meiner Chancen nützen und so einige Birdies notieren. Ich freu mich schon auf Runde 2″, so Bernds erste Worte nach der frühen Führung.

Alle Aspekte auf Schiene

Im Gegensatz zu letzter Woche hat der Oberwarter beim 7,5 Millionen US-Dollar Rolex Series Event in Südafrika wieder eindeutig sein A-Game mit im Gepäck. Bernd weiß zum größten Teil im langen Spiel voll zu überzeugen und hat dazu noch auch die Grüns gut im Griff, wie etliche längere gelochte Putts unter Beweis stellen. Auch die Birdiequote, mit der er zuletzt einige Male nicht zufrieden sein konnte, ist am ersten Spieltag mit acht roten Einträgen aller Ehren wert.

Bei dem dichtgedrängten Leaderboard – nach der Auftaktrunde liegen sage und schreibe 33 Spieler innerhalb von nur vier Schlägen – muss er das Tempo aber auch an den kommenden Tagen hochhalten um die Weiterreise nach Dubai mit einem Topergebnis antreten zu können.

>> Leaderboard Nedbank Golf Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Nedbank Golf Challenge.