PORSCHE EUROPEAN OPEN – VORSCHAU: Bernd Wiesberger will heuer im Golf Resort Bed Griesbach keinesfalls für eine Wiederholung des Vorjahres sorgen. Mit Lukas Nemecz schafft es auch Österreichs zweiter European Tour Pro ins Starterfeld des 2 Millionen Euro Turniers.

Es war wohl das Schreckensszenario für einen Golf-Pro schlechthin, das Bernd Wiesberger letztes Jahr im Golf Resort Bad Griesbach ereilte. Am Donnerstag noch bärenstark mit der 64 sogar als Spitzenreiter unterwegs, wollte am Freitag im Spiel des Burgenländers überhaupt nichts mehr zusammenlaufen, was ihm mit der 76 sogar das Wochenende kostete.

Dieser verpasste Cut war es auch, der für den Oberwarter eine längere Phase der Unbeständigkeit einläutete. So wollten in Folge lange Zeit keine Topplatzierungen mehr herausspringen, was Bernd schlussendlich auch seinen Platz unter den Top 50 der Welt kostete. Kurz vor dem unrühmlichen Jahrestag aber fand der Oberwarter vor zwei Wochen wieder zurück zur Form, was auf eine Wiedergutmachung in Bayern hoffen lässt.

Mit Rang 2 bei den KLM Open musste sich Österreichs Nummer 1 lediglich Lokalmatador Joost Luiten (NED) in dessen Heimat geschlagen geben und arbeitete sich so nicht nur im Race to Dubai, sondern auch in der Weltrangliste wieder um einige Ränge nach vor. Kann er ab Donnerstag auch in Deutschland wieder sein Spiel abrufen, zählt er mit Sicherheit bei den nördlichen Nachbarn zu den Favoriten auf den Sieg.

Golf-Live wird am Donnerstag und am Freitag mit einer Loch für Loch live Coverage direkt aus Bad Griesbach von den ersten beiden Runden von Bernd Wiesberger berichten.

Mit von der Partie

Mit Lukas Nemecz hat Österreich in dieser Woche sogar auch den zweiten European Tour Professional am Start. Der Steirer rutschte ins starke Teilnehmerfeld und will die sich bietende Chance klarerweise bestmöglich nützen. Im Kampf um die Tourcard benötigt der Rookie noch zwingend Zählbares, was eine starke Platzierung für ihn mittlerweile immer wichtiger macht.

“Der Platz ist leider gesperrt bis Donnerstag und somit ist eine Proberunde nicht möglich. Die Tour und Bad Griesbach machen alles um den Platz wieder perfekt hinzubekommen. Ich nutze inzwischen die perfekten Trainingsbedingungen. Nachdem ich den Platz schon auf der Challenge Tour gespielt hab, ist es nicht so tragisch, dass ich keine Trainingsrunde spielen kann. Ich werde morgen aber natürlich den Platz begehen”, so Lukas vor dem Turnier.

Das Wetter sollte in Deutschland ab Turnierstart jedenfalls mitspielen. Jeden Tag sind heitere Verhältnisse mit Spitzenwerten von bis zu 20 Grad Celsius vorhergesagt. Bernd startet am Donnerstag um 08:10 MEZ gemeinsam mit Padraig Harrington (IRE) und Titelverteidiger Thongchai Jaidee (THA) auf der 10. Lukas Nemecz beginnt die Porsche European Open um 09:10 MEZ auf der 1 im Flight mit Steven Jeppesen (SWE) und Seve Benson (ENG).

>> SKY überträgt Live und in HD von den KLM Open.