Eingeschlichtet

EXTEC PGT – FINAL: Mit Leo Astl, Manuel Trappel, Berni Reiter und Jürgen Maurer schlichten sich im Ypsilon Golf Resort alle vier Österreicher im Mittelfeld ein.

Leo Astl geht nach zwei 70er (-2) Auftritten als 10. in richtig vielversprechender Ausgangslage auf die letzte Runde, tritt sich auf dieser aber schon auf der 2 ein bitteres Triplebogey ein. Nach und nach macht sich der Tiroler dann daran die Schläge wieder aufzuholen, was im Großen und Ganzen auch gut gelingt.

Schlussendlich hat Leo am Finaltag satte sechs Birdies auf der Habenseite stehen, nach dem Triplebogey und zwei weiteren Schlagverlusten geht sich aber dennoch nicht mehr als die 71 (-1) aus. An einem recht scorefreundlichen Donnerstag büßt er damit noch sechs Ränge ein und beendet das Turnier in Liberec auf dem 16. Rang.

Der 39. der Order of Merit verpasst damit zwar nach den Open Mohammedia im März ein weiteres Top 10 Ergebnis, schreibt aber immerhin erneut recht gut in der Jahreswertung an.

Angriffslust ausgepackt

Manuel Trappel, der nach Runden von 75 (+3) und 69 (-3) Schlägen als 35. genau an der Cutmarke in den Finaltag kletterte, präsentiert sich am Donnerstag vor allem auf den Backnine sehr angriffslustig, was sich bei einem Fehler mit gleich fünf Birdies auch auf der Scorecard niederschlägt. Erst nach dem Turn geht dem Vorarlberger die Puste aus und er muss sich schlussendlich mit der 69 (-3) zufrieden geben, die ihn aber immerhin noch bis auf Rang 27 nach oben klettern lässt.

Routinier Jürgen Maurer geht zwar als 15. in sehr guter Ausgangslage in den finalen Donnerstag fällt mit der 73 (+1) aber noch bis auf den 30. Rang zurück. Die Platzierung teilt er sich mit Berni Reiter, der sich mit der 70 (-2) vom 35. Platz aus noch etwas nach vorne schiebt.

Ben Parker (ENG) krallt sich mit einer 70er (-2) Schlussrunde und bei gesamt 11 unter Par den Sieg.

>> Leaderboard Extec PGT