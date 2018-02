Wie im letzten Jahr

PANAMA CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Sepp Straka verpasst im Panama GC wie schon im letzten Jahr recht deutlich den Cut und muss zumindestens bis zum nächsten Turnier auf sein erstes Topergebnis der neuen Saison warten.

Bereits letzte Saison verpasste Sepp Straka beim Gastspiel der Web.com Tour in Panama recht deutlich den Cut und auch heuer avanciert die Par 70 Wiese in Panama City nicht mehr zu den Lieblingsplätzen des Doppelstaatsbürgers, nachdem er nur mit der 74 (+4) ins Turnier fand.

Sepp findet am Freitag zwar mit einem recht frühen Birdie auf der 3 auch gut in den Tag, tritt sich in Folge aber zwei Fehler ein, die ihn rasch wieder zurückreichen. Mit zwei darauffolgenden Birdies steuert er aber gut gegen und kommt immerhin im roten Bereich auf den Backnine an.

Auf den zweiten Neun nimmt das Unheil dann aber seinen Lauf. Sepp muss schon auf der 10 wieder den scoretechnischen Ausgleich einstecken und tritt sich von der 13 weg sogar einen Bogeytriplepack ein, der den Cut endgültig in weite Ferne rücken lässt.

Schlussendlich unterschreibt der Absolvent der University of Georgia die 73 (+3) und hat so als in etwa 110. wie schon im Vorjahr keine Chance den Cut zu stemmen. Sepp muss damit zumindestens bis zum nächsten Turnier auf sein erstes Topergebnis der neuen Saison warten.

>> Leaderboard Panama Championship