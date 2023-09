Birdies in der Überzahl

SWISS CHALLENGE – 1. RUNDE: Maximilian Steinlechner und Niklas Regner müssen im Golf Saint Apollinaire zwar einige Fehler einstecken, bringen sich mit zahlreichen Birdies und der 70 aber immerhin auf Cutkurs. Timon Baltl liegt nach der 76 abgeschlagen zurück.

Niklas Regner, Timon Balt und Max Steinlechner bekommen bei der Swiss Challenge eine der allerletzten Chancen im heurigen Jahr, sich noch im Ranking zu verbessern. Vor allem für Steinlechner ist dies nach dem vorzeitigen Ausscheiden bei der Tourschool der letzte Anlauf für eine akzeptable Kategorie für 2024. Baltl hat immerhin noch bei der Tourschool Zwischenrunde eine weitere Gelegenheit auf höhere Weihen. Gespielt wird auch heuer auf französischem Boden in Folgensburg im Grenzgebiet zur Westschweiz.

Mit einem frühen Birdie auf der 2 beginnt der Arbeitstag für Maximilian Steinlechner zwar nach Maß, anknüpfen kann er an das Erfolgserlebnis jedoch vorerst nicht und tritt sich schließlich auf der 6 mit dem ersten Bogey auch den scoretechnischen Ausgleich ein. Noch vor dem Turn brummt ihm dann auch noch ausgerechnet das Par 5 der 9 einen Schlagverlust auf und lässt ihn so sogar nur über Par die Backnine in Angriff nehmen. Dort drückt er dann jedoch sehenswert aufs Tempo und holt sich neben nur noch einem weiteren Fehler gleich vier Birdies ab, was ihn mit der 70 (-2) und als 50. im prognostizierten Cutbereich einreiht.

Niklas Regner erwischt am Nachmittag mit zwei recht frühen Birdies auf den Par 5 Bahnen der 12 und 14 einen sehenswerten Start, tritt sich danach jedoch am Par 3 der 15 sogar ein Doppelbogey an und rutscht nach weiterem Fehler auf der 18 sogar noch vor dem Turn in den Plusbereich ab. Sofort steuert der Steirer aber mit zwei Birdies zu Beginn der Frontnine wieder gegen und weiß selbst auf ein Par 3 Bogey danach mit einem weiteren roten Doppelpack die mehr als passende Antwort. Am Ende geht sich so auch bei ihm immerhin die 70 (-2) aus, die ihn ebenfalls auf Cutkurs bringt.

Wilder Ritt

Gleich das Par 5 der 1 lässt für Timon Baltl am Nachmittag ein Birdie springen, allerdings steht sein Score nach dem Par 3 der 3 auch rasch wieder bei Even Par. Zwar holt er sich dann bereits auf der 5 den nächsten Schlaggewinn ab, am Par 5 der 9 geht jedoch so ziemlich alles schief und nach einer 9 kommt er sogar nur bei 3 über Par auf den Backnine an. Mit Birdies auf der 11 und dem Par 5 der 14 kämpft er sich zwar noch einmal zurück mit weiterem Par 3 Bogey und einer Doublette auf der 17 geht sich am Ende aber nur die 76 (+4) aus, womit er als 123. abgeschlagen im Feld zurück liegt.

Sam Bairstow (ENG) packt mit einer 65 (-7) die tiefste Runde des Donnerstags aus.

