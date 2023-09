Einiges möglich

SWISS CHALLENGE – 2. RUNDE: Niklas Regner und Maximilian Steinlechner stemmen im Golf Saint Apollinaire mit knallroten 2. Runden nicht nur souverän den Cut, sondern wahren darüber hinaus auch klar die Chance auf ein Topergebnis. Timon Baltl steigert sich zwar mit einer 69 deutlich, der Cut geht sich nach dem verkorksten Donnerstag aber nicht mehr aus.

Niklas Regner und Maximilian Steinlechner mussten zum Auftakt zwar einige Fehler einstecken, brachten jedoch noch mehr Erfolgserlebnisse zu Papier und brachten sich so mit 70er (-2) Runden auf Cutkurs. Mit früher Startzeit wollen die beiden am Freitag nun klarerweise bei etwas weniger Fehlern die starke Birdiequote beibehalten um sich im Klassement in lukrativere Gefilde nach vorne arbeiten zu können. Timon Baltl wird nach der verpatzten 76 (+4) bereits eine Traumrunde benötigen um den Cut noch stemmen zu können.

Mit einem Par 5 Birdie auf der 1 startet Niklas Regner zwar perfekt, benötigt am Par 3 der 3 jedoch gleich noch ein Birdie um ein Doppelbogey auf der 2 kaschieren zu können. Danach allerdings hält er weitere Fehler vorerst gekonnt fern und da er auf der 5 und dem Par 5 der 9 noch zwei weitere Erfolgserlebnisse einsammelt, kommt er sogar klar unter Par zum Turn. Den Schwung nimmt er auch sehenswert auf die Backnine mit, denn das Par 5 der 12 lässt sogar ein Eagle springen und da er im Finish auch ein Bogey auf der 16 prompt wieder ausbessert, kommt er sogar mit der knallroten 68 (-4) ins Ziel, die ihm als 18. alle Möglichkeiten auf ein Topergebnis offen hält.

„Die ersten beiden Runden waren ganz okay und die Ausgangslage passt super fürs Wochenende. Nach der Proberunde hat es eigentlich so ausgesehen als würde das Turnier nicht wirklich lange dauern für mich, aber zum Glück habe ich einen recht simplen Schwunggedanken gefunden und das funktioniert soweit gut. So gut wie hier hab ich den Ball die ganze Saison noch nicht getroffen. Ich freue mich aufs Wochenende“, zeigt er sich vor dem Weekend verständlicherweise sehr zuversichtlich.

Gleich auf der 10 und dem Par 5 der 12 holt sich Max Steinlechner am Freitag Vormittag die ersten Birdies ab und legt so von Beginn an den Vorwärtsgang ein. Zwar verspielt er ein weiteres Par 3 Birdie auf der 16 wieder, stopft auf der 18 aber noch einen weiteren Birdieputt und nimmt so die Frontnine bereits bei 3 unter Par in Angriff. Sofort legt er am Par 5 der 1 dann noch weiter nach, ehe der Schwung ziemlich verloren geht, was sich auf der 4 auch in noch einem Bogey niederschlägt. Mit der 69 (-3) stellt aber nicht nur der Cut keinerlei Probleme dar, auch die Topränge hat er vor dem Wochenende als 23. durchaus noch in Reichweite.

69 zu wenig

Gleich auf den ersten Löchern gräbt sich Timon Baltl mit Doppelbogey und Bogey ein noch tieferes Loch, macht sich schließlich aber mit Eagle und gleich vier Birdies noch auf den Backnine langsam daran aus eben diesem hinauszuklettern. Den Aufstieg setzt er dann zu Beginn der Frontnine auch weiter fort, verliert in Folge aber den Vorwärtsdrang und kommt nach zwei Fehlern danach „nur“ mit der 69 (-3) zum Recording, was angesichts der verpatzten Auftaktrunde nicht mehr fürs Wochenende reicht.

Brandon Stone (RSA) startet nach der 67 (-5) und bei gesamt 11 unter Par als Leader in den Moving Day.

