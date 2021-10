Starker Birdietakt

EMPORDA CHALLENGE – 3. RUNDE: Lukas Nemecz tankt sich mit starker 67 um 20 Ränge nach vor, während Regner zu den Verlierern am Moving Day zählt.

Niklas Regner und Lukas Nemecz ließen an den ersten beiden Spieltagen mit Runden in den 60ern in Sachen Cut rein gar nichts anbrennen und gehen immerhin noch in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen in den Moving Day. Während Nemecz die Sache aufgrund des längst fixierten Aufstiegs auf die European Tour recht entspannt angehen kann, muss Regner noch aufs Gas drücken. Dem Youngster helfen im Saisonfinish nur noch absolute Topergebnisse um womöglich tatsächlich noch den Aufstieg fixieren zu können.

Lukas Nemecz beginnt bombensicher und beginnt sich mit einem Birdie-Doppelschlag noch im ersten Drittel der Runde deutlich in die richtige Richtung zu bewegen. Ein Birdie legt der Grazer bald nach und erreicht den Turn fehlerlos in 32 Schlägen.

Damit hat Nemecz noch lange nicht genug und legt bald zwei weitere Birdies nach, die ihn bereits unter die Top 10 befördern. Erst im Finish geht ihm etwas die Puste aus und ein spätes Bogey wirft ihn in der Verfolgergruppe doch etwas zurück. Dennoch macht der Steirer 20 Ränge gut und geht als 18. mit den Top 10 in Sichtweite ins Finale.

Regner mit teurem Durchhänger

Niklas Regner gelingt das wichtige frühe Birdie bereits am 2. Grün. Ein erstes Bogey kontert der Liezener trocken mit Eagle am anschließenden Par 5. Der Schwung verpufft jedoch mit dem nächsten Schlagverlust an der 9, wodurch er sogar bislang leicht im Klassement zurückgereicht wird.

Die ersten Bogeys kosten Regner nun komplett die Sicherheit im langen Spiel: auf die Back 9 schwingt er sich mit Doppelbogey und Bogey, stürzt so im Klassement ordentlich ab. Immerhin findet er rasch den Reset-Button und beginnt Birdie für Birdie das verlorene Terrain wieder gutzumachen. Mehr als die zartrote 70 schaut aber am Ende nicht heraus, womit er als 36. unangenehm weit von den für ihn entscheidend wichtigen Toprängen entfernt bleibt.

Der Engländer Andrew Wilson und der Franzose Julien Brun schrauben die Bestmarke auf 16 unter Par vor dem Finaltag.

Leaderboard Emporda Challenge