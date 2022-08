Dreifacher Doppelschlag

FINNISH CHALLENGE – 1. RUNDE: Niklas Regner landet drei Birdie-Doppelschläge und powert sich so etappenweise zur starken 67. Timon Baltl mit der 70 auf Cutkurs.

Mit Platz 10, soweit nordwärts wie noch nie zuvor auf einem Leaderboard der Challenge Tour, hatte Timon Baltl zuletzt in Bayern einen gehörigen Push bekommen. Jetzt sollte es im finnischen Lahti, dem nördlichsten Tourstopp des Jahres, ähnlich weit nach oben gehen. Auch Niklas Regner hat bereits ein Top 10-Ergebnis im heurigen Jahr eingefahren, ist jedoch als 86. im Race to Mallorca und bester Österreicher im Ranking noch weit von den seinen Möglichkeiten entfernt. Im Vierumäki Golf Resort nördlich von Lahti sind dank einer Wildcard auch Alex Kopp und Bernard Neumayer im Golfeinsatz.

Seit dem Morgen wird in Lahti ultratief gescort. Niklas Regner lässt sich da auch nicht lumpen und schießt mit Birdie, Birdie aus den Startlöchern. Umso schmerzhafter ist da das Bogey am ersten Par 3. Das bremst den Elan aber nur kurz, denn kurz vor der Halbzeit landet der Liezener einen weiteren Birdie-Doppelschlag und dockt so früh an den Top 10 an.

Vor allem weiss Regner die Par 5 hochkonzentriert zu nutzen und holt sich auch auf der dritten der langen Bahnen das Birdie ab. Dazu bringt die 13 Glück in Form eines 6. Birdies, womit der Steirer in der frühen Phase sogar nach der Führung greift. Schade, dass sich am abschließenden Par 5 kein letzter Schlaggewinn mehr einstellen will. Aber auch mit der 67 schafft sich Regner mit Platz 5 eine hervorragende Ausgangsposition für den weiteren Turnierverlauf.

Timon Baltl verputtet komplett den Beginn und kann so von seinem soliden langen Spiel nicht profitieren. An der megaschweren 4 wird einer der wenigen Fehler gleich mit Bogey bestraft. Wichtig der erste Birdieerfolg noch auf den Front 9, womit er wieder ausgeglichen auf zweite Hälfte abbiegt.

Das Erfolgserlebnis beflügelt sichtlich, mit zwei weiteren Birdies auf den nächsten drei Löchern macht der Grazer den Fehlstart endgültig vergessen. Nach dem nächsten Schlaggewinn an der 13 könnte sich Baltl weiter nach oben orientieren, das Bogey am vorletzten Loch lässt aber am Ende mit 70 Schlägen (-2) nur eine mittelmäßige Runde und Position 50 zu.

Alex Kopp startet mit Bogey in das Turnier, setzt aber kampfstark sofort den Birdie-Konter. Danach setzt hartnäckige Birdiesperre ein, die sich auf den zweiten 9 Löchern in zwei Frust-Bogeys entlädt und so nur die 74 (+2) zulässt. Bernard Neumayer, ebenfalls mit Wildcard ins Feld gerutscht, bringt sich mit Doppelbogey um die Chance auf eine rote Auftaktrunde. Nach der 73 (+1) hat auch der Salzburger Aufholbedarf.

Der Ire James Sugrue überflügelt mit der 65 (-7) die gesamte Konkurrenz. In einem dicht gedrängten Leaderboard liegen gleich 13 Spieler bei 5 unter Par oder besser.

Leaderboard Finnish Challenge