Zu alter Stärke

FINNISH CHALLENGE – FINAL: Niklas Regner powert zu seinem ersten Top 5-Ergebnis des Jahres und findet damit zur Superform des Vorjahres zurück. Auch Timon Baltl hält gut in Lahti mit.

Mit 67er-Runden zählten Niklas Regner und Timon Baltl zu den Gewinnern vom Moving Day. Mit früheren Startzeiten fanden auch sie bessere Bedingungen vor und heizten ihre Putter deutlich besser an. Für beide war somit in Lahti der Weg zu einem Topergebnis frei.

Mit programmgemäßem Par 5-Birdie startet Niklas Regner wie erhofft in den Schlusstag. Aus dem starken Spiel kann er jedoch im ersten Drittel keinen Profit mehr schlagen und stagniert so am Leaderboard. Erst kurz vor dem Turn erreicht der Putter seine Betriebstemperatur und versenkt zwei Birdieputts, die ihn rund um Position 5 auf die letzten 9 Bahnen abzubiegen.

In der entscheidenden Phase packt Regner sein bestes Golf aus, schlägt von der 12 mit einem Birdie-Hattrick zu und pusht sich plötzlich bis auf den geteilten 2. Rang vor. Fehlerlos, aber ohne weitere zählbare Erfolge, marschiert Regner in 66 Schlägen über die Ziellinie und sichert sich mit Platz 5 sein bestes Saisonergebnis, das ihn auch wieder auf Kurs Richtung Tourfinale bringt.

“Bogeyfrei, -6, da ist noch richtig was nach vorne gegangen, das war richtig cool,” freut sich Regner entsprechend, “kurz habe ich sogar noch geglaubt, es könnte sich der Sieg ausgehen, weil es vor allem auf den Front 9 schwer zu spielen war mit viel Wind. Aber der Velten ist dann doch recht eindeutig weggezogen.”

Weiter geht es jetzt via Helsinki und Kopenhagen nach Aalborg zum nächstwöchigen Turnier: “die nächste Challenge wird jetzt vor allem sein, ob mein Golfbag da auch mitkommt…”

Timon Baltl nutzt den nach heftigen Regenfällen aufgeweichten Vierumäki-Kurs um direkt auf die Fahnen zu gehen. Das Vorhaben setzt er gut um und locht im ersten Drittel auch schon zwei Birdieputts. Das erste Bogey am schweren Par 3 der 7 bremst dann den Vormarsch doch spürbar ein.

Erst auf den Back 9 findet der Steirer den Faden wieder und arbeitet sich mit einem Birdie-Doppelpack wieder in die richtige Richtung vor. Mit den Top 10 vor Augen kommt das Bogey am Par 3 der 15 zum falschen Zeitpunkt. Mit Birdie beendet Baltl seinen Golfausflug nach Finnland stilvoll und sichert sich mit der 69 und dem Top 20-Ergebnis wertvolle Punkte hinsichtlich seines Spielrechts auf der Challenge Tour.

Velten Meyer feiert bei 26 unter Par seinen ersten Toursieg, und das mit 5 Schlägen Vorsprung auf seinen Deutschen Landsmann Marc Hammer sehr deutlich. Es ist heuer bereits der dritte Saisonsieg eines Deutschen auf der Challenge Tour.

Endergebnis Finnish Challenge