Gut ausgenützt

KASKADA GOLF CHALLENGE – 3. RUNDE: Martin Wiegele weiß den Moving Day im Kaskada Golf Resort gut auszunützen und macht mit einer 67 etliche Plätze gut. Auch Niklas Regner bringt in Brünn mit der 69 seine dritte rote Runde zum Recording.

Niklas Regner stemmte auch bei seinem vierten Challenger als Professional wieder den Cut und wird so auch aus Brünn wieder Preisgeld mitnehmen.Ohne Druck kann der Youngster nun am Wochenende richtig befreit aufspielen und wird klarerweise alles daran setzen sein drittes Topergebnis in Folge einzufahren. Martin Wiegele konnte das gute Gefühl der Vorwoche, wo er zum ersten Mal heuer ein Weekend erreichte, nach Tschechien mitnehmen und hofft nun auf zwei knallrote Runden.

Der Routinier beginnt seine dritte Runde auf den Backnine und reiht zunächst Par um Par aneinander. Da sich mit der 15, dann das einzige Par 5 der hinteren Platzhälfte als gewinnbringend erweist und er die gesamte erste Hälfte seiner dritten Runde fehlerlos bleibt, klettert er im Klassement bereits bis ins solide Mittelfeld nach oben.

Kaum auf den vorderen Neun angekommen drückt er dann aber so richtig aufs Gaspedal und stürmt mit einem Birdiehattrick sogar bis an die Top 10 heran. Zwar tritt er sich auf der 5 zum dritten Mal in dieser Woche ein Bogey ein, bessert den Fehler aber auf der 7 noch aus und marschiert schließlich mit der 67 (-4) und auf Rang 20 über die Ziellinie, womit er den Moving Day durchaus gut auszunützen weiß.

Zum dritten Mal unter Par

Wie schon an den Tagen zuvor, nimmt Niklas Regner auch am Samstag wieder ein Birdie von der 10 mit und findet so perfekt in den dritten Spieltag. Nach fehlerlosem Spiel krallt er sich dann am Par 5 der 15 das nächste Erfolgserlebnis, das er allerdings auch prompt wieder verspielt. Da er kurz vor dem Turn aber der schwierigen 18 das nächste Birdie abluchst, geht es bereits nach neun gespielten Löchern klar in die richtige Richtung.

Mit dem nächsten herausgeholten Schlag auf der 2 bringt er sich dann sogar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, ehe der Schwung doch einigermaßen abreißt. Bis zum Schluss läuft er in Folge einem weiteren Birdie erfolglos hinterher und muss darüber hinaus auf der 5 noch sein zweites Bogey des Tages einstecken. Mit der 69 (-2) macht der Youngster zwar einige Plätze gut und reiht sich auf Rang 29 wieder ein, auf die Top 10 fehlen aber doch bereits einige Schläge.

Gleich fünf Spieler teilen sich vor der Finalrunde die Führungsrolle bei gesamt 12 unter Par.

Leaderboard Kaskada Golf Challenge