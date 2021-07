Drittes Top 10

BIG GREEN OPEN – FINAL: Christine Wolf hat am Finaltag im Rosendaelsche Golf Club zwar einigermaßen zu kämpfen, die 71 reicht am Ende aber locker für das dritte Top 10 Ergebnis des Jahres.

Christine Wolf ging in den Niederlanden als einzige Österreicherin an den Start und fand sich in Arnhem sofort recht gut zurecht wie eine 69 (-3) am Mittwoch belegte. Bei Wind und Regen kämpfte sich die Tirolerin am Donnerstag regelrecht über das Par 72 Terrain und verlor mit einer 75 (+3) etwas den Anschluss an die Spitzenplätze.

Bei besseren Bedingungen passte am Freitag dann allerdings alles zusammen und Österreichs Olympionikin – auch für Tokio ist Chrissie mittlerweile qualifiziert – brachte sich mit einer sehenswerten 66 (-6) in richtig gute Position, wenngleich die absolute Spitze doch sprichwörtlich bereits auf und davon zog. Die Top 3 liegen aber durchaus noch in Reichweite.

Die Indien Championesse drückt auch früh aufs Tempo und krallt sich auf der 3 und der 4 einen schnellen Birdiedoppelpack der die Lücke nach vorne rasch etwas verkleinert. Nach einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 6, hat sie die Top 3 dann sogar klar vor sich aufgereiht, erst kurz vor dem Wechsel auf die Backnine muss sie auch den ersten Fehler verdauen.

Dieser kostet auch einigermaßen die Sicherheit und die Selbstverständlichkeit, wie zwei Bogeys in Folge auf der 11 und der 12 ungut belegen. Zwar fängt sie sich danach wieder, muss sich allerdings bis zur 18 gedulden, wo schließlich zum Abschluss des Turniers noch ein Birdie gelingt und ihr noch die 71 (-1) ermöglicht. Damit kann sie zwar mit der absoluten Spitze nicht mehr Schritt halten, fährt als starke 6. aber immerhin ihr bereits drittes Top 10 Ergebnis des Jahres ein.

Mit dem Turnier zeigt sie sich im Großen und Ganzen klarerweise durchaus zufrieden: “Ich hab leider auf der 9 und der 12 zwei Dreiputts gemacht, ansonsten war es wieder sehr solide. Ich bin bei -7 und als 6. echt happy mit der Woche.” Stephanie Kyriacou (AUS) schnappt sich mit einer 67er (-5) Finalrunde und bei gesamt 18 unter Par den Sieg.

