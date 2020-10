Hauchdünn vorbeigeschrammt

ITALIAN CHALLENGE – FINAL: Lukas Nemecz bringt sich, bei der auf drei Runden verkürzten Ialian Challenge im GC Castelconturbia, am Finaltag zwischenzeitlich sogar noch ins Titelrennen, ehe zwei späte Fehler sogar noch das angepeilte Top 10 Ergebnis kosten.

Lukas Nemecz ließ sich von den Wassermassen, die erst am Samstag den Großteil der zweiten Runde möglich machten und darüber hinaus auch für eine Verkürzung des Turniers auf 54 Löcher sorgten, nicht beeindrucken und stürmte mit zwei 69er (-3) Runden über die gezogene Linie, womit er die Spitzenplätze regelrecht breit vor sich aufgefächert hat.

Anders als an den Vortagen hält das anfängliche Par 5 diesmal dann jedoch keinen Schlaggewinn bereit, dafür aber drückt er ab der 4 das Gaspedal doch spürbar stärker durch und realisiert mit Birdies auf der 4 und der 6 recht rasch den Sprung unter die besten 10.

Dank Eagle sogar im Titelkampf

Kaum auf den Backnine angekommen stopft er dann sogar auf der 10 den fälligen Eagleputt und liegt damit plötzlich nur noch zwei Schläge hinter der Führung. Dank eines weiteren Birdies auf der 14 bleibt er auch in Folge in Schlagdistanz. Erst das erste Bogey auf der 15 bremst den Vorwärtsdrang dann erstmals doch spürbar ein.

Sichtlich noch leicht geschockt vom Fehler geht sich auch auf der 16 nur ein Bogey aus, was ihm doch einiges der guten Vorarbeit wieder ausradiert. Lukas findet aber noch einmal in die Spur, überredet die 17 noch zu einem weiteren Birdie und beendet das Turnier so noch mit einem durchwegs positiven Gefühl. Nach der 68 (-4) verpasst er als 14. jedoch hauchdünn um einen einzigen Schlag das angepeilte Spitzenresultat.

“Es war vom ersten weg eine sehr solide Woche. Ich hab konstant gut gespielt und heute am Ende dann natürlich versucht aggressiv zu bleiben um noch in die Top 5 vorzustoßen. Das ist nicht ganz aufgegangen, denn da haben sich dann noch zwei Bogeys eingeschlichen. Dafür konnte ich noch ein schönes Birdie auf der 17 machen. Spielerisch war es wieder ein Schritt in die richtige Richtung und schlussendlich bin ich nur drei Schläge vom Stechen entfernt gewesen. war eine gute Performance und vielleicht kann ich das nächste Mal noch ein Schäuferl zulegen am Ende”, so Lukas Nemecz nach der durchwegs starken Woche.

Hurly Long (GER) setzt sich im Stechen gegen Landsmann Marcel Schneider und Matt Ford (ENG) durch und feiert bei 13 unter Par seinen ersten Sieg auf der Challenge Tour.

>> Leaderboard Italian Challenge