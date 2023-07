Spiegelbild der Saison

EURAM BANK OPEN – 2. RUNDE: Timon Baltl stemmt als einziger der zehn Österreicher im GC Adamstal den Cut, womit sich das Heimevent nahezu als Spiegelbild der bisherigen Challenge Tour Saison präsentiert, wo die richtig starken Ergebnisse noch auf sich warten lassen.

Timon Baltl brachte zum Auftakt als einziger der zehn Österreicher mit der 68 (-2) eine Runde unter Par zum Recording und ist damit auch der einzige Akteur in rot-weiß-rot der die zweite Umrundung innerhalb des erwarteten Cutbereichs in Angriff nimmt. Immerhin haben Maximilian Steinlechner, Niklas Regner und Lukas Lipold noch durchaus alle Chancen sich mit einer guten Freitagsrunde ebenfalls ins Wochenende zu spielen. Daniel Hebenstreit und Co müssen beim Heimspiel bereits deutlich zulegen um noch um Preisgeld mitmischen zu können.

Timon Baltl erwischt einen absoluten Traumstart, denn nach zwei anfänglichen Pars stopft er am Par 5 der 3 sogar den fälligen Eagleputt und legt auf der 4 und der 5 gleich noch zwei Birdies nach, womit er sich in Windeseile bis ins absolute Spitzenfeld nach vorne pusht. Zwar flacht der unglaubliche Schwung in Folge etwas ab, mit durchwegs sicheren Pars macht er bis zum Turn aber nichts verkehrt. Zwar brummt ihm die 11 schließlich auch den ersten Fehler auf, der Qualität seiner Eisen tut dies jedoch vorerst keinen Abbruch, denn trotz eines versandeten Drives kratzt er auf der 14 noch das Par.

Allerdings wird es danach auf der 15 ungemütlich, nachdem er ausgerechnet am Par 5 den nächsten Schlagverlust nicht mehr abwenden kann und so auch endgültig den Rhythmus verliert, wie ein weiterer Fehler auf der 17 unterstreicht. Am Ende notiert so mit der 69 (-1) zwar noch eine weitere rote Runde und cuttet als 27. ganz souverän ins Wochenende, mit etlichen ausgelassenen Möglichkeiten lässt er aber eine noch deutlich bessere Runde auf den Grüns liegen.

„Ich war von Anfang an voll motiviert, war sehr offensiv eingestellt und hatte dann auch einen tollen Beginn. Ich war wirklich gut unterwegs bis zur 15. Dort ist mir ein an sich guter Schlag ins Rough gerollt, von dort aus ist mir den Ball dann im Grünbunker hängengeblieben und dann war dort noch dazu eine Fußspur, was dann im Bogey mündete. Das war schon sehr ärgerlich. Auf der 17 haben dann nur Zentimeter gefehlt, aber am Ende ist es dann nur die 1 unter geworden. Dass sich der Cut souverän ausgegangen ist freut mich sehr. Vielleicht ist morgen auch mein Vater Max als Unterstützung wieder dabei. Er ist zwar eigentlich krank aber er will unbedingt kommen“, so Timon nach seiner zweiten Runde.

Freies Wochenende

Niklas Regner wechselt auf den Backnine Birdies und Bogeys ab, wobei die Schlagverluste die Oberhand behalten, weshalb er der Cutlinie nicht näher kommt. Nach dem Turn rückt er sein Score dann auf der 1 aber wieder zurecht und dreht schließlich auf der 3 auch erstmals in den roten Bereich ab, womit er sich immer näher der gezogenen Linie annähert. Das letzte benötigte Birdie will jedoch nicht mehr gelingen, weshalb er schlussendlich mit einer 69 (-1) knapp den Sprung ins Wochenende verpasst.

Lukas Lipold findet am Nachmittag mit zwei schnellen Birdies zwar richtig gut in die Runde, tritt sich jedoch noch auf den Frontnine auch zwei Bogeys ein und rutscht schließlich zu Beginn der zweiten Neun sogar erstmals in den Plusbereich ab. Am Ende leuchtet zum zweiten Mal die 71 (+1) auf, was für den Cut nicht reicht. Max Steinlechner zeigt an und für sich eine starke Leistung, eine 8 auf der 9 lässt am Ende jedoch nur die 72 (+2) zu, womit auch er unangenehmerweise bereits Freizeit hat.

Uli Weinhandl zeigt am Freitag lange Zeit richtig starkes Golf und bringt sich mit zwei Birdies auch auf Cutkurs. Ein Doppelbogey auf der 13 sorgt dann aber für eine Vollbremsung und da er sich auf der 17 sogar ein Triplebogey einfängt, geht sich am Ende sogar nur die 73 (+3) aus, womit der Cut wie bei Amateur Timo Wöll (73) klar außer Reichweite liegt.

Maximilian Lechner (74) und Daniel Hebenstreit (76) verpassen den Cut ebenfalls klar und deutlich. Bernard Neumayer (74) und Maximilian Klaus (Am) (73) scheitern sogar noch eindeutiger. Casey Jarvis (RSA) zieht nach der 63 (-7) und bei gesamt 12 unter Par als Leader ins Wochenende ein. „Ich bin natürlich sehr zufrieden. Der Kurs in Adamstal ist einmalig, so etwas habe ich noch nicht gesehen. Die Landschaft mit den Bergen hat mich echt überrascht. Genauso wie mein heutiges Score mit 12 unter Par wobei ich acht Birdies aber nur ein Bogey gespielt habe. Für morgen hoffe ich auf eine ähnliche Leistung“, so der Leader nach der Runde.

Leaderboard EURAM Bank Open