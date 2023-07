Kostspieliger Dreiputt

BARBASOL CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Matthias Schwab liegt bis kurz vor Schluss auf Wochenendkurs, beendet die 2. Runde am Championship Course des Keene Trace GC jedoch mit einem Dreiputtbogey und scheitert so am Ende knapp um einen Schlag am Cut.

Matthias Schwab notierte am Donnerstag beim von PGA Tour und DP World Tour kosanktionierten Parallelturnier zu den Scottish Open in Kentucky eine 69 (-3) und brachte sich so im soliden Mittelfeld souverän auf Cutkurs. Am Freitag gilt es nun weitere Birdies nachzulegen um die Chance auf die so wichtigen FedEx-Cup Punkte bestmöglich nützen zu können. Die frühere Startzeit könnte dem Rohrmooser dabei zusätzlich etwas in die Hände spielen.

Nach einem ganz souveränen anfänglichen Par, beraubt er sich am Par 5 der 11 dann mit einem verzogenen Drive der erhofften Birdiemöglichkeit, was sich am prompt auf der 3 danach mit einem verpasstem Up & Down aus dem Grünbunker bitter rächt. Nachdem dann danach der Abschlag das Fairway verfehlt und er aus dem Rough den Ball nur neben dem Grün ablegt, rutscht er rasch sogar auf 2 über Par für den Tag zurück. Erst am Par 5 der 15 kann der Rohrmooser dann erstmals etwas durchblasen, nachdem sich dank eines starken Chips auch das erste Birdie ausgeht.

Richtig bitter wird es danach am Par 3 der 16, denn statt zum Hole in One springt der Ball von der Fahnenstange zurück ins Rough, von wo aus Matthias ordentlich Gefühl beweisen muss um am Ende noch das Par auf die Scorecard kratzen zu können. Auf der 17 passt dann aber zum zweiten Mal am Freitag alles zusammen und nachdem er den fälligen 2,5 Meter Putt im Loch unterbringt und danach auf der 18 aus ähnlicher Distanz locht, dreht er sein Score sogar noch vor dem Turn in den roten Bereich.

Mit recht sicheren Pars beginnen die Frontnine dann recht unaufgeregt, bis er auf der 4 aus dem Rough die Annäherung wassert, sich am Ende so sogar das Doppelbogey umhängt und damit auch wieder hinter die erwartete Cutmarke zurückrasselt. Immerhin setzt der Schladming-Pro gleich am Par 5 danach mit starker Grünattacke einen Konter. Am letzten Par 5 der Runde geht sich dann nach sehenswertem Chip aus dem Rough kurz vor Schluss zwawr noch ein weiteres Birdie aus, dieses verspielt er jedoch mit einem Dreiputtbogey aus 17 Metern am Par 3 der 9 wieder und scheitert so mit der 72 (Par) am Ende knapp um einen Schlag am Cut.

Lucas Glover (USA) startet nach der 68 (-4) und bei gesamt 13 unter Par als Führender in den Moving Day.

>> SKY überträgt Live und in HD von den Barbasol Championship.