Reiche Birdieernte?

JOHN DEERE CLASSIC – VORSCHAU: Sepp Straka und Matthias Schwab hoffen beim Klassiker im TPC Deere Run auf eine reiche Birdieernte.

Richtig zufrieden konnten die beiden heimischen PGA Tour Professionals nicht auf die Rocket Mortgage Classic zurückblicken, denn sowohl Sepp Straka als auch Matthias Schwab zeigten zwar phasenweise richtig starkes Golf, mit teils völlig verpatzten Abschnitten stellten sich die beiden aber selbst immer wieder ein Bein und trudelten schlussendlich nur als 64. bzw. 83. wieder ein.

Vor allem für Matthias war dies ein weiterer kleiner Rückschlag an einer bislang mehr als durchwachsenen Saison, denn nach dem Freitag und Samstag hätte er zumindest einen Mittelfeldplatz klar in Reichweite gehabt. Stattdessen rutschte er in der Jahreswertung bereits auf Platz 137 zurück, womit sich die Lücke zu den Top 125 sogar noch etwas vergrößerte.

Ab Donnerstag hat der Rohrmooser nun aber bei den John Deere Classic bereits die nächste Möglichkeit. Den TPC Deere Run kennt der Steirer auch bereits aus dem Vorjahr, wo er am Ende sogar sehenswerter 16. wurde, womit die Vorzeichen für das so dringend benötige zählbare Ergebnis wohl durchwegs positiv sind.

Um auch heuer um die Topränge mitmischen zu können wird er aber auf jeden Fall die Eisen schärfen müssen, denn diese machten ihm vergangene Woche in Detroit immer wieder das Leben schwer.

Für Sepp Straka stellt sich die Ausganglage deutlich angenehmer dar, denn statt um die Tourcard geht es für den ehemaligen Honda Classic Champion eher darum sich in den Top 50 des FedEx-Cups zu halten, womit er automatisch direkt auch für das zweite Playoff Turnier qualifiziert wäre.

Wie sein Landsmann kennt auch die Nummer 37 der Welt den TPC Deere Run bereits aus zwei vorherigen Auftritten. Nach einem 26. Platz beim Debüt im Jahr 2019, scheiterte er vor zwei Jahren jedoch bereits am Cut.

Nach derzeitiger Prognose sollte sich das Wetter recht angenehm mit Spitzenwerten von rund 27 Grad Celsius präsentieren. Lediglich am Samstag könnte es etwas nasser zur Sache gehen, wobei Gewitter um diese Jahreszeit in Illinois generell nicht auszuschließen sind. Titelverteidiger beim 7,4 Millionen Dollar Event in Silvis ist J.T. Poston (USA).

>> SKY überträgt Live und in HD von den John Deere Classic.