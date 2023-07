Auf Cutkurs

BARBASOL CHAMPIONSHIP – 1. RUNDE: Matthias Schwab bringt sich zum Auftakt am Championship Course des Keene Trace GC mit einer 69 (-3) auf Kurs in Richtung Wochenende.

Da die Stars der PGA Tour bereits in Schottland für die Open proben oder pausieren, bietet sich für Matthias Schwab und Kollegen bei der Barbasol Championship die dicke Chance auf Punkte und Preisgeld zu etwas leichteren Konditionen als sonst. Der Steirer hatte bei einer ähnlichen Gelegenheit, im März in der DomRep, mit einem 8. Platz auch voll zugeschlagen und hofft auf Wiederholung diese Woche im Keen Trace Golf Club, wo er allerdings heuer erstmals an der Start gehen wird.

Der Start kann sich am Donnerstag Nachmittag jedoch gleich einmal sehen lassen, denn mit einem starken Abschlag und einer noch besseren Annäherung holt er sich aus 1,5 Metern sofort das anfängliche Birdie ab. Ein leicht verzogener Abschlag wird ihm dann auf der 4 aber erstmals zum Verhängnis, da er aus dem Rough das Grün überschlägt und den Parputt am Ende nicht im Loch unterbringt. Schon am Par 5 danach steht sein Score aber wieder bei -1, nachdem er nach nur knapp neben dem Grün geparkter Attacke den Chip bis auf einen knappen Meter zur Fahne legt.

Auch das zweite Par 5 der Frontnine hat er bestens im Griff, denn nach einem starken Drive legt er den Ball sogar bis auf 2,5 Meter zur Fahne und holt sich so mit gefühlvollem Putt sogar ein Eagle ab. Die starke Phase garniert er danach am Par 3 der 9 mit einem gelochten Siebenmeterputt zum nächsten Birdie, womit er sich bereits sehenswert immer weiter nach vorne arbeitet. Ausgerechnet am Par 5 der 11 wird es dann aber richtig unangenehm, da sich nach verzogenem Drive am Ende sogar nur ein Doppelbogey ausgeht.

Vom wilden Ritt erfängt er sich zwar schnell und stabilisiert sein Spiel danach rasch wieder, auf das nächste Birdie muss er jedoch lange Zeit warten, denn erst die 17 lässt nach starkem 3,5 Meter Putt noch einen roten Eintrag springen. Am Ende geht sich so aber mit der 69 (-3) eine Runde in den 60ern aus, die ihn nach längerer Zeit wieder als 38. souverän auf Cutkurs bringt. Lucas Glover (USA) packt am Donnerstag eine 63 (-9) aus und diktiert damit das Tempo.

Leaderboard Barbasol Championship

