Einsam auf Kurs

Timon Baltl notiert zum Auftakt der EURAM Bank Open im GC Adamstal als einziger heimischer Spieler mit einer 68 (-2) eine Runde unter Par und ist damit auch der einzige Österreicher auf Kurs in Richtung Wochenende. Maximilian Steinlechner, sowie Lukas Lipold und Niklas Regner liegen zumindest nicht allzu weit vom rettenden Cut-Ufer entfernt. Robin Roussel (FRA) setzt mit einer 63 (-7) die frühe Bestmarke.

Mit starker nationaler und internationaler Besetzung geht der Höhepunkt des heimischen Turnierkalenders über die Bühne. Beim 250.000 Euro Challenger im Golfclub Adamstal sind mit Marc Hammer (GER) und Stuart Manley (WAL) die letzten beiden Champions sowie sechs Turniersieger des heurigen Jahres auf der Challenge Tour am Start. Bei Franz Wittmann’s jährlichem Golffest wollen auch 10 Österreicher ein Wörtchen bei der Entscheidung mitreden, auch wenn Niklas Regner und Timon Baltl zuletzt in Italien den Cut verpasst hatten und heuer noch nicht so richtig in Form kommen wollten.

Letztgenannter findet sich am Nachmittag sofort gut zurecht und holt sich gleich auf der 11 das erste Birdie ab und zeigt auch in Folge sehenswertes Golf, was bereits auf der 14 mit dem zweiten roten Eintrag belohnt wird. Nach weiteren Pars erwischt es ihn schließlich auf der 17 aber auch mit dem ersten Fehler des Tages. Dieser kostet auch sichtlich den Rhythmus, denn zu Beginn der Frontnine tritt er sich auf der 2 das nächste Bogey ein, kämpft sich am Par 5 danach aber immerhin sofort wieder in den roten Bereich zurück und legt am „Green Monster“ der 7 den nächsten Schlaggewinn nach. Schlussendlich bringt er die 68 (-2) über die Ziellinie und ist damit nach der Auftaktrunde als 27. der einzige Österreicher auf Cutkurs.

„Ich bin mit dem 1. Tag zufrieden. Er war sehr anstrengend wegen des drehenden Windes musste man sehr konzentriert sein, um den richtigen Zeitpunkt des Abschlages zu wählen. Es war von mir trotzdem eine solide Leistung, die auch mit vier Birdies und zwei Bogeys belohnt wurde“, so der bestplatzierte Österreicher nach der Auftaktrunde.

Cut in Sichtweite

Maximilian Steinlechner verpasste zwar beim DP World Tour Gastspiel in Dänemark knapp den Cut, tankte mit einer starken 2. Runde aber sichtlich Selbstvertrauen, dass er auch auf den Backnine in Adamstal gekonnt in die Waagschale wirft, denn nach souveränem Beginn schnappt er sich am Par 5 der 15 ein erstes Birdie. Nachdem er dann auf der 17 rasch ein weiteres nachlegt, knackt er schon früh die Top 10. Lange Zeit verwaltet der Neo-Pro sein Ergebnis und spult auf den vorderen neun Löchern Par um Par ab. Erst im Finish reißt die souveräne Serie dann ab und mit zwei abschließenden Fehlern muss er sich schließlich sogar mit der 70 (Par) anfreunden, die ihm als 68. sogar etwas Rückstand auf die erwartete Cutmarke einbrockt.

Lukas Lipold startet als erster Österreicher in den Morgenstunden ins Heimevent und muss schon auf der 11 ein frühes erstes Bogey notieren. Danach stabilisiert er sein Spiel zwar, Birdie will jedoch keines gelingen und da er sich kurz vor dem Turn am Par 3 der 18 noch einen Schlagverlust eintritt, steht er sogar nur bei 2 über Par in der 1. Teebox. Dort schlittert er dann prompt in den nächsten Fehler, pusht sich mit einem mehr als sehenswerten Birdie-Eagle Intermezzo aber in Windeseile wieder auf Even Par zurück. Gegen Ende schleicht sich dann auf der 8 jedoch noch ein Bogey ein, weshalb er sich schließlich mit der 71 (+1) und Rang 87 anfreunden muss.

„Es war für mich eine solide Runde mitmeiner Leistung war ich ganz zufrieden, mit dem Score nicht. Das lange Spiel hat geklappt, aber beim Putten gab es heute Schwierigigkeiten für mich. Ein Eagle und ein Birdie haben mich aber noch etwas besser ausschauen lassen“, bilanziert Lipold nach der Runde.

Niklas Regner häuft zu Beginn Bogeys und sogar ein Doppelbogey an und liegt damit schon früh weit zurück. Erst das berühmte Par 5 der 7 erbarmt sich dann und lässt auch das erste Birdie springen. Richtige Initialzündung stellt dies jedoch noch nicht dar, denn die Backnine beginnen mit einem weiteren Bogey am Par 3 der 12 ebenfalls alles andere als prickelnd. Erst danach kommt der derzeit bestplatzierte Österreicher im Challenge Tour Ranking auf Touren und holt sich noch drei Birdies ab, womit er sich zumindest noch zur 71 (+1) arbeitet und so auch etwas näher an der erwarteten Wochenendmarke übernachtet.

Nach der Runde gibt er sich kämpferisch: „Ich habe gut angefangen, dann bin ich leider mit dem Wind nicht mehr zurecht gekommen. Dadurch entstand für mich großer Druck. Durch zwei billige Bogeys und einem Doppel-Bogey bin ich zurück gefallen und lag schon auf +3. Dann ist es mir noch gelungen etwas Boden gut zu machen. Meine Stärke ist sicher das lange Spiel und das kommt hier einfach nicht zur Geltung. Ich hoffe trotzdemauf morgen.“

Schon früh tritt sich Uli Weinhandl am Nachmittag etliche Fehler ein, ehe er ab der 17 mit dem ersten Birdie einen durchaus passablen Rhythmus findet. Am Ende stehen vier Birdies zwar drei Bogeys und einem Doppelbogey gegenüber, mit der 71 (+1) hat aber auch er mit einer guten Freitagsrunde durchaus noch Chancen auf Preisgeld.

Einiges aufzuholen

Bereits auf der 11 krallt sich Daniel Hebenstreit ein schnelles erstes Birdie und taucht so nahezu von Beginn an in die roten Zahlen ab. Auch danach zeigt der 25-jährige durchwegs sehenswertes Golf und belohnt sich dafür am Par 5 der 15 und der 17 mit den nächsten Erfolgserlebnissen. Erst das Par 3 der 18 brummt ihm dann auch den ersten Fehler auf, den er, kaum auf den Frontnine angekommen, jedoch postwendend wieder egalisiert. Das „Green Monster“ schlägt dann aber unerbittlich zu, denn am Par 5 der 7 tritt er sich sogar eine 10 ein und muss sich so am Ende sogar mit einer 72 (+2) abfinden, was nur für Rang 103 reicht.

Maximilian Lechner kommt nach einem Par 4 Birdie auf der 18 zwar im roten Bereich auf den Frontnine an, dort können dann zwei weitere Birdies jedoch die Masse an Schlagverlusten nur etwas abfedern, besseres als die 73 (+3) und Platz 121 geht sich am Ende aber nicht aus. Timo Wöll (Am) kommt am Nachmittag mit dem selben Ergebnis zum Recording. Bernard Neumayer stolpert auf der 10 mit einem Triplebogey regelrecht ins Heimevent, steuert danach mit zwei Birdies zwar kurzzeitig gegen, rutscht mit weiteren Fehlern aber deutlich zurück. Am Ende geht sich sogar nur die 76 (+6) aus, womit der Weg ins Wochenende am Freitag vom 141. Platz aus bereits richtig weit ist. Maximilian Klaus (Am) notiert gar nur eine 79 (+9) und rangiert lediglich auf Rang 152.

„Ich war mit dem Beginn der Runde recht zufrieden und fühlte mich auch gut. Plötzlich fing ich auf den zweiten Neun ein Bogey ein und konnte mich danach nicht mehr erholen. Meine Schläge waren schlecht und ich kassierte weitere Bogeys, zwei Birdies dazwischen, haben das Resultat auch nicht besser gemacht, aber mein Seibstvertrauen für morgen ist wieder vorhanden“, so Lechner nach dem Recording.

Robin Roussel (FRA) verewigt am Donnerstag am anspruchsvollen Terrain gleich neun Birdies, was bei lediglich zwei Fehlern für eine hervorragende 63 (-7) und die Führung reicht. Nach der Runde meint der Leader: „Für mich war das heute ein sehrguter Tag. Dieser Kurs liegt mir ich habe mich von Beginn an sehr gut gefühltund konnte mich so mit dem gewonnenen Optimismus von Hole zu Hole steigern. Ich habe viele Greens getroffen und habe daher neun Birdies und zwei Bogeys gespielt. Mit diesem Score muss man zufrieden sein. Ich bin daserste Mal hier im Adamstal, der Kurs ist sehr interessant, ich hoffe meine Form hält auch noch für die nächsten Tage an.“

Leaderboard EURAM Bank Open