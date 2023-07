Starke Vorstellung

IRISH CHALLENGE – FINAL: Timon Baltl legt im Headfort GC eine starke Vorstellung hin und schnappt sich nach einem roten Weekend mit Rang 9 sein erstes Topergebnis der Saison. Niklas Regner hat am Wochenende härter zu kämpfen und beendet das Turnier nur im hinteren Drittel des Klassements.

Timon Baltl zeigte an den ersten beiden Spieltagen in Irland über weite Strecken starkes Golf und startet als 15. klar in Schlagdistanz zu den Spitzenrängen ins Wochenende, wo er nun vor allem an die sehenswerte Auftaktrunde anknüpfen möchte. Mit Niklas Regner stemmte noch ein zweite Österreicher den Cut, vom 42. Platz aus wird er aber einen Zahn zulegen müssen um sich in Richtung der lukrativen Preisgeldränge orientieren zu können.

Gleich auf der 2 schnappt sich Timon am Moving Day ein frühes Birdie und zeigt auch in Folge durchwegs starkes Golf, denn mit einem weiteren Erfolgserlebnis am Par 5 der 6 pusht er sich dnan erstmals sogar unter die Top 10. Wie aus dem Nichts schlittert er jedoch auf der 8 in ein Doppelbogey und rutscht so wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Am Par 3 der 11 holt er sich dann mit dem dritten Schlaggewinn des Tages aber das Minus wieder zurück, verwaltet den Score schließlich souverän die gesamte verbleibende Runde über wahrt mit der 70 (-1) auch weiterhin die Chance auf das erhoffte Topergebnis.

Dass er genau dieses auf jeden Fall aus Irland mitnehmen will zeigt er dann am Sonntag von Beginn an, denn gleich auf der 1 holt er sich das erste Birdie und legt am Par 3 der 4 rasch ein weiteres nach. Selbst ein Bogey danach bringt ihn nicht aus dem Konzept, wie ein roter Doppelpack direkt im Anschluss unterstreicht. Ein weiteres Bogey zu Bewginn der Backnine steckt er ebenfalls ohne Probleme weg und stellt am Par 5 der 14 den alten Zwischenstand von 3 unter Par wieder her. Erst zwei abschließende Bogeys lassen dann „nur“ eine 70 (-1) zu, womit sich als 9. das angepeilte Topergebnis aber noch ausgeht.

Damit holt der Steirer nicht nur sein erstes Spitzenresultat heuer, sondern fährt generell das erste Top 10 Ergebnis eines Österreichers heuer auf einer bislang recht durchwachsenen Challenge Tour Saison aus heimischer Sicht ein. Auch eine neue persönliche Bestmarke stellt er damit auf, denn bislang war ein 10. Platz letzte Saison im Wittelsbacher GC sein bestes Challenge Tour Resultat der Karriere.Darüber hinaus schiebt er sich näher an die 120 im Road to Mallorca kommt er damit näher heran, womit er am Ende der Saison zumindest seine Kategorie halten würde.

Zähes Wochenende

Nach souveränem Beginn geht sich für Niklas Regner am Par 5 der 14 zum bereits dritten Mal in dieser Woche das Birdie aus, da sich jedoch kurz vor dem Turn am Par 3 der 17 auch ein Bogey einschleicht, tritt der 24-jährige einigermaßen auf der Stelle. Erneut taucht er dann auf der 3 unter Par ab, muss jedoch ausgerechnet am Par 5 der 6 einmal mehr den Ausgleich einstecken und kann so am Samstag mit der 71 (Par) nur minimal Ränge gutmachen.

Am Sonntag stolpert er dann richtiggehend in die Finalrunde, denn nach nach nur vier Bahnen liegt er nach drei Bogeys bereits bei 3 über Par. Selbst ein Birdie auf der 16 sorgt nur kurz für Entspannung, wie ein weiterer Fehler auf der 18 beweist. Auch die letzten neun Löcher lassen sich mit einem Fehler alles andere als prickelnd an, erst danach findet er etwas den Rhythmus und notiert auch noch zwei Birdies. Mehr als die 73 (+2) geht sich so am letzten Spieltag jedoch nicht aus, womit er noch um einige Ränge abrutscht und Irland nur mit einem 44. Platz im Gepäck wieder verlässt.

„Es war leider nicht mehr drinnen, denn ich hab heute einfach nicht gut gespielt. Gestern war es eigentlicch ganz okay, aber da war der Putter eiskalt. Es heißt jetzt einfach noch kleinere Brötchen backen und den Fokus auf die nächsten Turniere richten, denn ich fliege morgen in der Früh gleich weiter nach London“, hat er den Blick bereits auf England gerichtet. „Ich muss jetzt geduldig bleiben und weiter hart arbeiten, dann wird es auch wieder bessere Wochen geben, aber zufrieden bin ich derzeit nicht, das muss ich auch klar sagen.“

Brandon Robinson Thompson (ENG) schnappt sich bei gesamt 12 unter Par den Sieg.

