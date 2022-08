Totalausfall

INDOOR GOLF GROUP CHALLENGE – 2. RUNDE: Martin Wiegele, Niklas Regner und Timon Baltl sorgen beim schwedischen Challenger im Allerum Golf Club mit durchwachsenen Leistungen für einen rot-weiß-roten Totalausfall.

Österreichs Challenge Tour Garde konnte am Donnerstag nicht gerade auf einen gelungenen Start zurückblicken, denn Timon Baltl war nach einer 71 (Par) noch der Beste in rot-weiß-rot und selbst er startet bereits mit zwei Schlägen Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den Freitag. Niklas Regner mit der 72 (+1) und Martin Wiegele mit der 75 (+4) liegen noch weiter zurück, womit am zweiten Spieltag wohl nur knallrote Runden weiterhelfen werden.

Gleich auf der 1 zeigt Martin Wiegele, dass er am Freitag noch alles daran setzen wird um den Cut doch noch irgendwie zu stemmen, denn mit einem Par 5 Birdie findet er nach Maß in die zweite Umrundung und schnappt sich bei fehlerlosem Spiel noch auf den Frontnine ein weiteres Erfolgserlebnis. Danach hat er allerdings mit viel Leerlauf zu kämpfen, ehe mit den nächsten Birdies auf der 13 und der 15 noch einmal etwas Hoffnung aufkommt. Zwei Bogeys danach begraben diese jedoch und am Ende verpasst er trotz der 69 (-2) deutlich den Sprung ins Weekend.

Bei Niklas Regner läuft auch am zweiten Spieltag nicht vieles zusammen, wenngleich er ein frühes Bogey auf der 11 mit zwei darauffolgenden Birdies perfekt auskontert. Danach allerdings schleichen sich noch vor dem Turn zwei weitere Fehler ein, was ihn immer weiter vom rettenden Cut-Ufer abdriften lässt. Die Frontnine gelingen längere Zeit zwar deutlich sicherer, mit nur einem weiteren Birdie und einem abschließenden Doppelbogey steht er aber nur mit der 73 (+2) wieder im Clubhaus und geht damit in Helsingborg leer aus.

Timon Baltl fängt sich gleich auf der 2 und der 3 einen Bogeydoppelpack ein und kann darauf zumindest auf den Frontnine nicht reagieren, womit die Cutlinie bereits in richtig weite Ferne rückt. Nach etlichen Pars beendet dann ein Doppelbogey-Bogey Intermezzo endgültig auch die letzten Hoffnungen und nach einem Bogeytriplepack zum Abschluss, verpasst er mit der birdielosen 79 (+8) das Wochenende klar und deutlich.

