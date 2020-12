Ambitionen unterstrichen

SOUTH AFRICAN OPEN – 1. RUNDE: Matthias Schwab findet sich im Gary Player CC von Sun City zum Auftakt allerbestens zurecht und unterstreicht nach einer fehlerlosen 67 (-5) nach den ersten 18 Löchern seine Ambitionen auf den angepeilten Spitzenplatz.

Mit klar ansteigender Formkurve kommt Matthias Schwab zur traditionsreichen South African Open, seinem zweiten Südafrika-Turnier mit Bruder Johannes am Bag. Das Duo hat in der Vorwoche trotz viel zu hoher Fehlerquote das beste European Tour-Ergebnis der Saison eingefahren. Eine weitere Steigerung muss am Gary Player Course von Sun City jedoch her, will der Schladminger noch das Saisonfinale in Dubai erreichen. Mit Dylan Frittelli, Christiaan Bezuidenhout und George Coetzee gelten die heimstarken Südafrikaner als Favoriten.

Der Start gelingt Matthias mit einem sicheren Par auf der 10 und einem anschließenden schnellen Par 5 Birdie auf der 11 nach Maß. Auch danach zeigt der Rohrmooser sich von seiner besten Seite, kommt am Par 72 Gelände in der frühen Phase weiterhin nicht wirklich in Stress einen Schlag abgeben zu müssen und stopft auf der 15 den nächsten Birdieputt, der ihn vorne dranbleiben lässt.

Der noch 25-jährige bleibt der eingeschlagenen Linie auch danach treu ergeben, zeigt sich von Tee bis Grün unglaublich sicher und nimmt das eingeplante Par 5 Birdie auch auf der 18 noch mit, womit er richtig starke Backnine endgültig in trockene Tücher bringt. So richtig “on fire” geht sich sofort danach am Par 5 der 1 sogar ein Eagle aus, womit er mit Nachdruck sein Vorhaben des angepeilten Spitzenergebnisses unterstreicht.

Ohne jeglichen Makel gelingen auch die darauffolgenden Bahnen, was ihn drei Löcher vor Schluss sogar bis in die geteilte Führung bringt. Dean Burmester (RSA) drückt zwar gegen Ende noch einmal aufs Tempo und geht so noch auf 6 unter Par, mit einem späten Fehler rutscht er aber wieder zurück, weshalb Matthias mit ihm und zwei weiteren Südafrikanern nach der fehlerfreien 67 (-5) nach den Vormittagsflights sogar in geteilter Führung liegt.

Leaderboard South African Open