Mit eingestimmt

DUBAI CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger stimmt am Donnerstag am Fire Course der Jumeirah Golf Estates in den allgemeinen Birdiecanon mit ein und hat nach einer 66 vor dem Moving Day auch die Topränge noch ganz klar in Reichweite.

Andy Sullivan (ENG) mit Platzrekord von 61 Schlägen sowie drei Spieler mit 63er-Runden brannten zur Eröffnung am Fire-Course ein Birdie-Feuerwerk ab. Bernd Wiesberger kam mit der 70 da nicht nur nicht ganz mit sondern fand sich am Ende des Tages sogar an der Cutmarke wieder. Somit gilt es am Donnerstag ordentlich die Ärmel aufzukrempeln.

Wie schon am Vortag geht allerdings auch diesmal der Start wieder ziemlich daneben, denn gleich das Par 3 der 2 brummt dem Burgenländer ein Bogey auf, womit er in Windeseile sogar hinter die Cutmarke zurückrutscht. Bernd zeigt sich vom frühen Fehler aber unbeeindruckt und nimmt gleich darauf auf der 3 auch ein Birdie mit, was sein Score prompt wieder zurechtrückt.

Gerade als die Cutlinie bedrohlich zum Namen Wiesberger rückt, kann der 35-jährige am Par 5 der 5 sein zweites Birdie verbuchen, drückt so seine Runde nach dem anfänglichen Fehler recht rasch in die richtige Richtung und verschafft sich so auch wieder ein klein wenig Luft in Sachen Cut. Wie am Mittwoch kommt der Wiesberger-Motor nach dem Par 5 Birdie sichtlich richtig ins Rollen wie zwei weitere Schlaggewinne gleich danach zeigen.

Fehlerlose Backnine

Diesmal kühlt ihm zwar nicht das Par 3 der 8 die heiße Phase wieder ab, dafür entwickelt sich jedoch die 9 mit einem Dreiputt nicht wirklich prickelnd und Bernd muss so noch vor dem Turn einen Schlag wieder abgeben. Dass es auf den Grüns auch anders geht zeigt er gleich auf der 10, denn mit einem starken Putt kann er den Fehler sofort wieder egalisieren. Nur kurz muss er sich danach gedulden, ehe es am Par 5 der 13 mit dem bereits sechsten Birdie langsam in Richtung gesichertes Mittelfeld geht.

Nach starkem Drive geht sich nach Chip und Putt auch am kurzen Par 4 der 16 das eingeplante Birdie aus, womit der Fokus nun klar eher in Richtung Spitzenplätze, denn Richtung Cut geht. Standesgemäß beendet der siebenfache European Tour Champion die Runde dann mit einem Par 5 Birdie auf der 18 und hat so vor dem Moving Day nach der 66 (-6) die Spitzenplätze als 26. ganz klar in Reichweite.

Andy Sullivan packt auf seine Platzrekord Runde eine 66 (-6) drauf und diktiert damit nach den ersten beiden Runden bei gesamt 17 unter Par ganz klar das Tempo.

Leaderboard Dubai Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Dubai Championship.