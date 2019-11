Birdiesafari

NEDBANK GOLF CHALLENGE – VORSCHAU: Bernd Wiesberger steht nach der zähen Woche in der Türkei auch im Gary Player CC von Sun City in den Teeboxen und hofft seinen Vorsprung in der Jahreswertung im südafrikanischen Busch weiter ausbauen zu können.

So hatte sich Bernd Wiesberger das 7 Millionen Rolex Series Event in der Türkei sicherlich nicht vorgestellt, denn an keinem einzigen Tag fand der Burgenländer so richtig in den angepeilten Rhythmus und musste sich am Ende mit einem durchwachsenen 49. Platz zufrieden geben. Damit verteidigte er zwar seine Spitzenposition im Race to Dubai, die große Chance sich vorne etwas abzusetzen ließ er damit aber verstreichen.

Etliche Flugmeilen südlicher soll es in dieser Woche im südafrikanischen Sommer aber besser laufen, denn mit nur noch den besten 60 zur Verfügung stehenden Spielern der Jahreswertung ist auch zwischen Löwen, Elefanten, Zebras und Co die Chance durchaus groß sich an der Spitze vor dem großen Finale in Dubai etwas Luft zu verschaffen.

Darüber hinaus stehen mit Jon Rahm (ESP) und Shane Lowry (IRL) die zwei dichtesten Verfolger nicht am Start, was Bernd zusätzlich durchaus in die Karten spielen könnte. Dennoch ist die Konkurrenz beim 7,5 Millionen Turnier klarerweise durchaus groß, denn Matthew Fitzpatrick, Matt Wallace (beide ENG) oder auch Erik Van Rooyen (RSA) hätten mit einer starken Woche auf jeden Fall die Chance den Oberwarter vorne abzufangen.

Um genau dieses Szenario zu vermeiden und auch kommende Woche beim großen Finale noch als der Gejagte in den Ring zu steigen, muss er in der Spielerstadt Sun City wieder alle Aspekte seines Spiels auf Schiene haben. Den Par 72 Platz kennt Bernd aus den Vorjahren bereits durchwegs gut, allerdings warf ihn das Gelände im Dezember 2015 mit einer wilden 81 (+9) auch bereits einmal richtig hart ab. Auch 2017 erwischte es ihn am Freitag mit einer 77 (+5) recht unangenehm.

Laut derzeitiger Prognose könnte es am Donnerstag durchwegs nass werden, denn den gesamten Tag über soll es immer wieder einige Schauer geben. Ab Freitag sollte das Wetter sich aber einpendeln und mit rund um 30 Grad Celsius beste Bedingungen bescheren. Los geht es für Bernd am Donnerstag im letzten Flight um 09:50 MEZ auf der 1 gemeinsam mit Matthew Fitzpatrick und Lee Westwood (ENG). Matthias Schwab, der in der Türkei erst im Stechen knapp den Kürzeren zog, legt eine kurze Pause ein und wird kommende Woche in Dubai wieder die Golfschläger schwingen.

>> SKY überträgt Live und in HD von der Nedbank Golf Challenge.