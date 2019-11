Großer Schritt

NEDBANK GOLF CHALLENGE – 3. RUNDE: Bernd Wiesberger macht am Moving Day im Gary Player CC mit einer 70 einen großen Schritt in Richtung angepeiltes Topergebnis und könnte sich am Sonntag mit einer weiteren roten Runde bereits einen recht komfortablen Vorsprung in der Jahreswertung erarbeiten.

Bernd Wiesberger fand zwar auch am Freitag wieder nur äußerst zäh in den Tag, drehte seine Runde nach zwei frühen Bogeys aber noch zur 69 (-3) und stürmte damit bis auf Rang 10 nach vor. Die starke Verfolgerposition will er nun am Wochenende klarerweise bestmöglich ausnützen um sich am Sonntag das angepeilte Topergebnis einstreifen zu können. Damit wäre auch bereits ein großer Schritt in Richtung Sieg der Jahreswertung gemacht.

Der Start in den Moving Day gelingt trotz einer knapp zu kurzen Annäherung sehr unaufgeregt mit einem schlussendlich sicheren Par. Wie schon an den vorangegangenen Tagen verläuft aber auch am Samstag wieder der die frühe Phase der Runde mehr schlecht als recht, denn zum dritten Mal verpasst er es vom Par 5 der 2 ein schnelles Birdie mitzunehmen und tritt sich in Folge auf der 3 sogar ein Bogey ein, womit er einmal mehr zu Beginn etwas fehlerhaft agiert.

Zwar lässt sich Bernd vom Fehler nicht wirklich beeindrucken und spult danach solide Pars ab, das erste Birdie lässt aber noch auf sich warten. Erst kurz vor dem Turn setzt Bernd dann am Par 5 der 9 ein erstes Ausrufezeichen, denn nach einem perfekten Wedge fehlt am Ende sogar nur eine Viertelumdrehung zum Eagle. Das erste Birdie ist so nur noch Formsache.

Geduldig geblieben

Das bringt den Birdiemotor des Oberwarters erstmals etwas auf Touren, denn mit der 10 kann er auch das zweite der aufeinanderfolgenden Par 5 Löcher gut nützen und taucht so erstmals in die roten Zahlen ab. Fast kann er den Minusbereich dann auf der 13 weiter ausbauen, beim Birdieputt fehlen am Ende aber zwei Zentimeter zum nächsten Schlaggewinn.

Generell heißt es für Bernd wieder Geduld bewahren, denn reihenweise notiert er nach dem Birdiedoppelpack rund um den Turn Pars auf die Scorecard. Erst auf der 17 beweist er wieder seine größte Stärke, denn ein perfektes Eisen bis auf einen halben Meter zur Fahne legt ihm die nächste Birdiechance auf, die er dankend annimmt.

Auf der 18 vermeidet er dann erstmals in dieser Woche einen Ausflug in den Grünbunker und legt sich so noch eine weitere Birdiechance auf. Der Putt will zwar nicht mehr fallen mit der 70 (-2) arbeitet er sich aber weiter im Klassement bis auf Rang 6 nach vor und macht so auch bereits einen großen Schritt in Richtung des angepeilten Topergebnisses.

Ein Spitzenplatz wäre zwar noch nicht die endgültige Garantie für den Sieg der Jahreswertung, da es in Dubai noch einmal mehr Punkte zu vergeben gibt, die Chancen würden so aber bereits mehr als nur gut stehen.

“Es war ein solider Movingday für uns heute in Sun City. Ich hoffe, dass ich morgen nochmal einige solcher Schläge auf den Gary Player Country Club zaubern kann, damit wir die Woche stark abschließen”, so Bernd [sic!] nach seiner Runde auf Facebook.

Zander Lombard (RSA) geht bei gesamt 11 unter Par als Spitzenreiter in den Finaltag.

>> Leaderboard Nedbank Challenge

>> SKY überträgt Live und in HD von der Nedbank Golf Challenge.