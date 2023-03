Großes Kino

KENYA OPEN – FINAL: Lukas Nemecz packt am Finaltag im Muthaiga GC mit der 66 (-5) noch seine beste Runde der gesamten Woche aus und nimmt aus Nairobi mit Rang 5 sein bislang klar bestes Saisonergebnis mit.

Dass Lukas Nemecz der Muthaiga GC durchaus liegt machte er bereits vergangene Saison klar, als er in der Höhenlage Kenias einen sehenswerten 17. Platz mitnahm. Heuer läuft es für den Steirer sogar noch deutlich besser, denn von Donnerstag weg hat er Hölzer, Eisen und Putter bestens im Griff und bringt sich mit gleich drei Runden in den 60ern und Rang 6 vor dem Sonntag in eine hervorragende Ausgangslage.

Allerdings hat er am Finaltag, anders als an den Tagen zuvor, anfänglich mit Problemen zu kämpfen, was sich am Par 3 der 2 auch in einem schnellen Bogey unangenehm bemerkbar macht. Auch das Par 5 der 4 will am vierten Spieltag nichts springen lassen, dafür stopft er am darauffolgenden Par 3 den fälligen Birdieputt und dreht sein Score so immerhin recht rasch wieder auf Anfang.

Das Spiel nimmt Fahrt auf

Das scheint Lukas auch richtig in Schwung zu bringen, denn zwei Löcher später weiß er das Par 5 gut auszunützen und tastet sich mit seinem zweiten roten Eintrag auch wieder an die Top 10 heran. Generell zeigt er sich in dieser Phase deutlich stabiler und belohnt sich für das souveräne Spiel direkt nach dem Turn auf der 10 mit dem dritten roten Eintrag des Tages.

Voll im Rhythmus sorgt er dann auf der 12 für ein echtes Highlight, denn nach leicht zu langer Annäherung chippt er sehenswert zum Birdie ein und zieht damit endgültig wieder unter die Top 10 nach vor. Den eingeschlagenen Takt behält er gekonnt weiter bei und holt sich mit heißem Putter auf der 14 und der 15 die nächsten Birdies ab, was ihn mittlerweile sogar in die erste Verfolgerrolle von Jorge Campillo (ESP) spült.

Campillo in eigener Liga

Am abschließenden Par 5 will dann zwar der Birdieputt nicht mehr fallen, mit Pars macht er bis zum Schluss aber auch nichts mehr verkehrt und fährt so am Ende mit der 66 (-5) einen ganz starken 5. Platz ein, womit er nicht nur sein bisher klar bestes Saisonergebnis mitnimmt, sondern auch bereits einen wichtigen Schritt in Richtung Spielrecht für kommendes Jahr macht.

Jorge Campillo überflügelt in Nairobi die gesamte Konkurrenz – und das sogar recht deutlich. Der Spanier verwaltet seinen erspielten Vorsprung an den ersten drei Tagen nicht nur, sondern packt am Sonntag noch eine 66 (-5) aus und schnappt sich damit bei gesamt 18 unter Par einen überlegenen Sieg.

“Ich bin echt zufrieden mit der Woche. Top 5 geht natürlich auch in der Rangliste was weiter und bringt mich in Regionen wo ich mich wohler fühler. Mein Spiel ist generell heuer sehr solide. Das war das siebte Turnier und ich hab sechs mal gecuttet, was auch zeigt, dass mein schlechtes Spiel recht gut ist. Aber 28. Rang als bisher bestes Ergebnis war natürlich zu wenig, deshalb ist das Top 5 jetzt wirklich cool”, zeigt sich Lukas klarerweise hochzufrieden mit der Woche in Kenia.

Mit seiner Finalrunde ist er trotz des tiefen Ergebnisses nicht gänzlich glücklich: “Auf die -5 heute bin ich wirklich stolz, denn ich habe nicht annähernd so gut gespielt wie an den Tagen zuvor, aber genial geputtet, einmal eingechippt und tolle Wedges geschlagen. Es war wirklich eine der Runden wo ich noch deutlich besser hätte spielen können. Der Platz liegt mir generell, denn man muss enorm präzise sein. Auch mit der Höhenlage bin ich gut zurechtgekommen, denn die Bälle gehen hier teilweise 12 % weiter als normalerweise und das ist schon eine Umstellung.”

