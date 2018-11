Angepirscht

HONG KONG OPEN – 3. RUNDE: Matthias Schwab zeigt sich am Moving Day im Hong Kong GC von seiner besten Seite und pirscht sich mit einer 66 bis an die Top 10 heran.

Matthias Schwab konnte sich am Donnerstag mit seiner 69er (-1) Auftaktrunde durchaus zufrieden zeigen, denn der Rohrmooser war mit böigem Wind in den frühen Vomittagsstunden sichtlich beim Draw nicht wirklich vom Glück verfolgt.

Mit der Freitagsrunde allerdings haderte der Steirer hörbar, denn bei besten Verhältnissen machte er laut eigener Aussage zu viele schlechte Schläge und auch das Putten wollte nicht wirklich nach seinem Geschmack funktionieren.

Mit dem Wissen, dass bei zwei guten Runden am Wochenende aber noch vieles möglich ist, zeigt sich der Schladming-Pro dann am Moving Day von Beginn an voll motiviert und setzt nach zwei anfänglichen Pars ab der 3 mit einem Birdiedoppelschlag erstmals den Blinker zu einem Überholmanöver.

Zwar verbremst sich Österreichs Shooting-Star sofort danach erstmals etwas und muss einen Schlag postwendend wieder abgeben, aus der Ruhe lässt sich Matthias aber nicht bringen und gleicht den Fehler noch auf den Frontnine wieder aus, was sichtlich Ruhe in sein Spiel bringt.

An den Top 10 dran

Die Backnine beginnt er richtig unaufgeregt und findet zum bereits dritten Mal in dieser Woche am Par 5, der 13 ein Birdie, womit er sich endgültig wieder an die Top 10 heranpirscht. Da er auf der 16 dann sein bereits fünftes Erfolgserlebnis findet, sind die besten 10 endgültig nur noch um einen einzigen Schlag entfernt.

Die Runde beendet er dann souverän mit zwei Pars, unterschreibt so schließlich die 66 (-4) und hat vor dem Finaltag als 12. ein Spitzenresultat locker in Reichweite. Aaron Rai (ENG) geht nach der 68 (-2) und bei gesamt 16 unter Par überlegen mit gleich sechs Schlägen Vorsprung in den Finaltag.

“Ich hab die Bälle heute besser getroffen und die Schläge daher besser kontrollieren können. Das hat sich auch gleich im Score positiv bemerkbar gemacht. Mit dem Zwischenergebnis bin ich zufrieden”, fasst Matthias Schwab seinen Moving Day kurz zusammen.

>> Leaderboard Hong Kong Open

