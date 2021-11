In Birdielaune

DUBAI CHAMPIONSHIP – 2. RUNDE: Bernd Wiesberger präsentiert sich am Freitag im Fire Course des Jumeirah Golf Estates in absoluter Birdielaune, packt auf die 67 vom Vortag sogar eine 66 drauf und geht so wohl sogar mit klar intakten Siegchancen ins Wochenende.

Bernd Wiesberger erwischte am Fire Course der Jumeirah Golf Estates mit einer fehlerlosen 67 (-5) einen sehenswerten Start und brachte sich so auch durchaus gut in Position. Um am Sonntag auf der scorefreundlichen Anlage in Dubai jedoch das erhoffte Topergebnis mitnehmen zu können, wird der Südburgenländer auch am Freitag den Fuß am Gaspedal lassen müssen.

Die zweite Umrundung lässt sich dann auch durchaus gut an, denn nach zwei anfänglichen Pars geht sich bereits auf der 12 nach starkem Eisen das erste Birdie aus. Allerdings verabsäumt er es an das rasche Erfolgserlebnis anzuknüpfen, denn zunächst verpasst er auf der 13 ein darauffolgendes Par 5 Birdie und tritt sich schließlich auf der 15 sogar den ersten Schlagverlust des Turniers ein. Zwar steuert der Oberwarter auf der 16 mit gefühlvollem Putt sofort gegen, doch selbst das stabilisiert sein Spiel noch nicht wirklich, wie ein weiterer Fehler gleich danach unterstreicht.

Immerhin weiß die Nummer 64 der Welt auch darauf sofort die passende Antwort, stopft am Par 5 der 18 den nächsten Birdieputt und kommt so immerhin im leicht geröteten Bereich auf den Frontnine an. Da er einen starken Teeshot am Par 3 der 2 dann in das nächste Birdie verwandeln kann, dockt er endgültig wieder an den Top 10 an. Das bringt den 36-jährigen dann auch richtig ins Laufen, denn nach einem weiteren Erfolgserlebniss auf der 4 mischt er endgültig im Spitzenfeld des Klassements mit.

Selbst damit hat der achtfache European Tour Champion aber sichtlich nicht genug, legt sich mit ganz starken Eisen sowohl auf der 6, als auch auf der 7 und der 8 gute Chancen auf und knallt mit heißem Putter sogar den Birdietriplepack auf die Scorecard. Schlussendlich geht sich so die 66 (-6) aus, die ihn dank der 67 (-5) vom Vortag wohl sogar mit durchaus intakten Siegchancen ins Wochenende starten lässt.

Leaderboard Dubai Championship

