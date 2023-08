Klar vorbei

CZECH MASTERS – 2. RUNDE: Lukas Nemecz findet am Freitag Nachmittag im Albatross Resort von Prag keinen wirklichen Rhythmus und scheitert mit einer 74 (+2) klar am Cut.

Lukas Nemecz agierte zum Auftakt in Prag etwas zu fehleranfällig, denn bei generell guten Scores schlichen sich neben vier Birdies auch drei Bogeys ein, was am Ende nur für eine zartrosa 71 (-1) reichte. Den zweiten Spieltag nimmt er somit nur von knapp hinter der Cutmarke in Angriff und muss somit bereits etwas zulegen um in Prag nicht leer auszugehen.

Gleich das Par 5 der 10 lässt nach starkem Wedge dann auch ein anfängliches Birdie springen, womit er weiterhin voll an der gezogenen Linie dranbleibt. Danach zeigt er zwar von Tee bis Grün durchaus souveränes Golf, kann sich jedoch zumindest vorerst noch nicht mit einem weiteren roten Eintrag belohnen. Auf der 18 wird es dann sogar richtig ungemütlich, denn nach verzogenem Drive geht sich das Par nicht mehr aus, womit der Weg ins Weekend auf den Frontnine bereits unangenehm weit wird.

Der Fehler kostet auch total den Rhythmus, denn nach knapp verfehltem Grün rutscht er auf der 2 sogar in den Plusbereich ab und steckt schließlich nach einem Dreiputtbogey gleich danach im absoluten Niemandsland des Klassements fest. Zwar holt er sich nach starkem Pitch zur Fahne auf der 6 auch ein zweites Birdie ab, dieses verspielt er mit verpasstem Up & Down danach auf der 7 aber sofort wieder. Schlussendlich kommt er nur mit der 74 (+2) über die Ziellinie und scheitert damit klar am Cut.

Alexander Björk (SWE) nimmt den Moving Day bei gesamt 13 unter Par als Führender in Angriff.

Leaderboard Czech Masters

