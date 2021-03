Mäßiger Wüstenstart

QATAR MASTERS – 1. RUNDE: Matthias Schwab findet nach der wochenlangen Turnierpause mit einer 71 im Education City GC von Doha nur äußerst verhalten ins Turnier und muss am Freitag wohl bereits zulegen um auch am Wochenende noch mit von der Partie sein zu können.

Matthias Schwab kehrt nach Wochen der Regeneration in den Nahen Osten zurück, wo an diesem Wochenende im Education City GC von Doha der heurige Desert Swing der European Tour seinen Abschluss findet. Das Turnier liegt dem Schladminger, wo er bislang immer cuttete und sich von Jahr zu Jahr steigerte. Im Vorjahr reichte es immerhin zu einem 21. Rang, und in 12 Turnierrunden spielte er nur einmal über Par.

Da Schwabs englischer Caddie diesmal nicht dabei sein kann, wird erneut Bruder Johannes die Tasche tragen, was sich in der Vergangenheit schon öfters bewährt hat. Aufgrund des zeitgleich in den USA stattfindenden Players Championship sind keine aktuellen Spieler aus den Top 50 der Welt am Start. Dennoch ist das heurige Katar Masters mit Zugpferden wie Andy Sullivan, Thomas Pieters, George Coetzee oder Shooting Star Rasmus Hojgaard stark besetzt.

Nach der wochenlangen Turnierpause schlittert der Rohrmooser dann gleich auf der 1 in ein anfängliches Bogey, dass er jedoch mit anschließendem Par 5 Birdie perfekt auskontert. Das stabilisiert auch sichtlich sein Spiel, wie meist sichere Pars danach untermauern. Die Par 5 entpuppen sich zum Auftakt auf den ersten Neun als besonders gewinnbringend, denn da er auch von der zweiten langen Bahn der Frontnine einen Schlag entführt, geht sich erstmals sogar der Sprung in den roten Bereich aus.

Doppelbogey als Spaßbremse

In Folge schläft sein Spiel aber etwas ein wie eine längere Parserie untermauert. Auf der hinteren Platzhälfte stellt ihm ausgerechnet dann mit der 13 das einzige Par 5 der zweiten Neun ein heftiges Bein, denn der Schladming-Pro muss sogar das Doppelbogey hinnehmen und rutscht damit klarerweise weit im Klassement zurück. Matthias setzt aber den richtigen Konter und stopft gleich auf der 14 den fälligen Birdieputt, womit er sein Score zumindest prompt wieder aus dem Plusbereich hebt.

Mehr will am Donnerstag aber nicht mehr gelingen, weshalb er sich schlussendlich mit der eher zähen 71 (Par) zufrieden geben muss. Damit wird er sich am Freitag als 78. doch bereits einigermaßen steigern müssen um das Wochenende noch zu erreichen. “Mein Spiel war heute besser als mein Score. Mehrerer knapp nicht gelochte Putts und ein unglücklicher Wasserball zum Doppelbogey auf der 13 ließen leider keinen besseren Score zu. Der Cut wird wohl vermutlich auf 2 unter Par gehen, was mit solidem Spiel für ich durchaus noch zu erreichen sein sollte”, so Matthias nach der Runde.

David Law (SCO) setzt mit einer 64 (-7) die frühe Bestmarke.

Leaderboard Qatar Masters

