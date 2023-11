Nemecz feiert gelungenen Saisonstart

Lukas Nemecz klettert bei den Australian PGA Championship mit einer knallroten 66 (-5) am Finaltag noch sehenswert nach oben und darf sich im Royal Queensland GC als 18. über einen durchwegs gelungenen Start in die neue DP World Tour Saison freuen.

Lukas Nemecz stemmte nach Runden von 68 (-3) und 72 (+1) Schlägen am Freitag gleich beim Saisonauftakt der DP World Tour in Australien den Cut und hatte damit schon nach zwei Runden die Gewissheit, dass er gleich beim ersten Turniereinsatz der neuen Wertungssaison im Race to Dubai anschreiben wird. Am Moving Day tauchte der Steirer dann zwar mit einer 70 (-1) wieder in die roten Zahlen ab, bei generell etwas besseren Scores konnte er damit jedoch keinen Vorstoß realisieren.

„Mein Spiel war am Moving Day zwar okay, aber einfach nicht scharf genug. Zumindest ist am Sonntag noch was drin“, so seine selbstkritische Analyse inklusive positivem Ausblick nach dem dritten Spieltag. Die Hoffnung auf einen Vorstoß nährt er dann gleich zu Beginn, denn mit einem Birdie auf der 1 könnte die Finalrunde kaum besser beginnen. Zwar währt die Freude aufgrund eines Bogeys auf der 3 nur kurz, schon am darauffolgenden Par 3 krallt er sich aber wieder das Minus und bringt sich so prompt wieder auf den richtigen Kurs.

Birdiehattrick vor dem Turn

Nachdem dann das Par 5 der 7 den bereits dritten roten Eintrag springen lässt, gibt er sich sozusagen selbst die Initialzündung zu einer richtig heißen Phase und holt sich nach starkem Teeshot danach auch vom zweiten Par 3 der Frontnine ein Erfolgserlebnis ab. Stilecht lässt er dann auch am Par 5 der 9 nichts anbrennen und zieht mit dem roten Hattrick erstmals so richtig spürbar im Klassement in Richtung Norden.

Das gute Gefühl nimmt er gekonnt auf die letzten neun Bahnen mit, denn sein Gefühl für die kurzen Löcher lässt ihn auch auf der 11 nicht im Stich. Erst die 13 stellt ihm dann in Form des zweiten Bogeys ein Bein, mit einem Par 5 Birdie auf der 15 gleicht er den kleinen Faux-pas aber rasch wieder aus und schaukelt das knallrote Zwischenergebnis schlussendlich ganz souverän über die Distanz. Mit der 66 (-5) knackt Lukas als 18. sogar noch die Top 20 und darf sich so über einen durchwegs gelungenen Saisonauftakt freuen.

Spielerisch jeden Tag besser

Verständlich, dass er sich mit dem starken Auftritt am Sonntag sehr zufrieden zeigt: „Ich bin vor allem mit der heutigen Finalrunde sehr zufrieden. Teilweise hab ich wirklich wieder sehr gut gespielt und in den Top 20 in die Saison zu starten ist natürlich super. Spielerisch ist jeden Tag hier viel weitergegangen, deshalb freue ich mich jetzt schon richtig auf die Australian Open kommende Woche in Sydney. Ich hoffe ich kann dann dort anknüpfen wo ich in Brisbane aufgehört hab.“

Min Woo Lee (AUS) lässt am Finaltag mit einer 68 (-3) nichts mehr anbrennen und feiert bei gesamt 20 unter Par und mit drei Schlägen Vorsprung auf Rikova Hoshino (JPN) einen überzeugenden Sieg.

Leaderboard Australian PGA Championship

