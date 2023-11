Nemecz mit zähem Auftakt

Lukas Nemecz kommt bei den Australian Open zum Auftakt im The Lakes GC nicht wirklich ins Rollen und startet nach einer 73 (+1) nur mit Rückstand auf die erwartete Cutmarke in den zweiten Spieltag.

Nach dem starken Auftritt in Brisbane hofft Lukas Nemecz auf der DP World Tour auf weitere Punkte bei der Australian Open im neuen Race to Dubai um mit einem guten Punktepolster die Weihnachtsferien antreten zu können.

Gespielt wird auf zwei Kursen, dem Australian- und Lakes Golf Course, da auch die Australian Women’s Open mit 84 Spielerinnen an gleicher Location, allerdings in einer eigenen Wertung und ohne österreichische Beteiligung ausgetragen wird. Titelverteidiger ist der Pole Adrian Meronk, die Favoriten kommen jedoch mit Min Woo Lee oder Marc Leishman neuerlich aus Down Under.

Wie schon vergangene Woche beginnt auch das zweite Turnier in Down Under für den einzigen Österreicher im Feld nach Maß, denn gleich die 1 spendiert dem Steirer ein anfängliches Birdie. Danach enden zu Lukas‘ Leidwesen die Parallelen jedoch, da er sich zunächst gleich auf der 2 des Lakes GC den scoretechnischen Ausgleich eintritt und kurz danach auf der 5 sogar in den Plusbereich abrutscht, worauf er auf den Frontnine keine Antwort mehr geben kann.

Kein Birdie-Rhythmus in Down Under

Erst auf der 13 kann der 34-jährige dann mit seinem zweiten Birdie des Tages etwas durchatmen, rutscht jedoch ausgerechnet am Par 5 danach prompt wieder über Par ab. Zwar lässt er sich vom Fehler nicht wirklich beeindrucken, kann jedoch keinen Konter mehr setzen und muss sich so schlussendlich mit der 73 (+1) anfreunden, die ihm vor der zweiten Runde am The Australian GC als 91. bereits einen Rückstand auf die erwartete Cutmarke einbrockt.

„Es war heute definitiv sehr ungleich von den Bedingungen her und ich hab ein paar unglückliche Böen abbekommen. Zusätzlich war auch der Putter eiskalt. Ich hoffe, dass die Verhältnisse morgen ein wenig fairer sind“, spricht er nach der Runde neben den Problemen auf den Grüns auch den etwas unglücklichen Draw an. Lokamatador Cam Davis (AUS) erwischt im The Lakes GC mit einer 63 (-9) den besten Start.

