Schwab stark in Johannesburg

Matthias Schwab legt bei den South African Open mit einer 68 (-4) einen gelungenen Auftakt hin und startet in den Blair Atholl Golf & Equestrian Estates aus den Top 10 in den Freitag.

Matthias Schwab nutzt erstmals seine neue Kategorie 12 auf der DP World Tour um ein Comeback auf seiner alten Heimattour zu feiern. Mit zwei Turnieren in Südafrika will sich der Steirer zudem auf die US PGA Tourschool vorbereiten. Bei der traditionsreichen South African Open Championship teet Schwab erstmals seit den beiden co-sanktionierten Events im Juli mit der PGA Tour wieder auf der DP World Tour auf und möchte so auch im neuen Race to Dubai anschreiben

.

Gespielt wird das 1,5 Millionen Euro-Turnier gemeinsam mit der Sunshine Tour in Blair Atholl von Johannesburg, mit einigen Local Heroes wie Charl Schwartzel, Ockie Strydom oder Dylan Frittelli. Zum Auftakt ist Matthias erst mit später Startzeit unterwegs, findet mit einem Par 5 Birdie auf der 10 aber perfekt ins Turnier.

Starker Auftritt in Johannesburg

Anknüpfen kann er zwar daran vorerst nicht, macht mit Pars jedoch auch nichts verkehrt und hält sich so in der frühen Phase der Runde weiterhin im roten Bereich. Kurz vor dem Wechsel auf die Frontnine passt dann zum zweiten Mal auf einer der langen Bahnen vieles zusammen und mit seinem zweiten Birdie rücken auch die Top 10 langsam aber sicher näher in den Fokus.

Da ihm jedoch das nächste Par 5 der Runde direkt nach dem Turn dann erstmals ein Bein stellt, verliert er diese auch recht rasch wieder etwas aus den Augen. Der Schladming-Pro lässt sich vom Fehler aber nicht aus der Ruhe bringen, findet mit Pars sofort wieder zu seinem Spiel und schnappt sich schließlich am letzten Par 5 sein drittes Birdie des Tages.

Gleich danach entpuppt sich dann zwar das Par 3 der 6 als Stolperstein, sofort steuert der Rohrmooser aber mit den nächsten zwei Birdies gegen und da er auch die 9 noch zu einem Birdie überredet und so sogar mit dem roten Triplepack die Auftaktrunde beendet, macht er es sich nach der 68 (-4) als 6. sogar in den Top 10 gemütlich.

Joakim Lagergren (SWE) setzt mit einer 65 (-7) die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard South African Open

