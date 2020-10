Vielversprechend gestartet

CYPRUS OPEN – 1. RUNDE: Matthias Schwab gelingt am ersten Spieltag die erhoffte Stabilisation der Formkurve, denn mit einer 68 legt er sich im Aphrodite Hills Resort eine mehr als nur vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf auf.

Matthias Schwab hofft den Double Header auf Zypern nutzen zu können um zurück zu alter Form zu finden. Die Zeichen zuletzt in Italien mit stabilen Runden waren schon einmal ermutigend. Die European Tour nutzt ihren ersten Abstecher auf die Insel im Mittelmeer gleich zu zwei 1 Millionen Euro-Turnieren. Gespielt wird im Aphrodite Hills Resort von Paphos, einem nicht allzu anspruchsvollen Touristenkurs.

Bei besten Verhältnissen findet sich der Schladming-Pro sofort gut zurecht, denn nach einem anfänglichen sicheren Par geht sich schon auf der 2 das erste Birdie aus. Lange währt die Freude aber nicht, denn ausgerechnet das Par 5 danach wirft ihn wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Der Steirer steckt den kleinen Rückschlag aber gut weg und krallt sich schon am Par 3, der 5 wieder das Minus als Vorzeichen, das er auf den nächsten Löchern auch vehement verteidigt.

Kaum auf den Backnine angekommen geht sich dann auch erstmals auf einem Par 5 ein Birdie aus, was ihn wieder zu den Top 10 aufschließen lässt. Das Spiel des Rohrmoosers wirkt in dieser Phase auch richtig solide, denn von Tee bis Grün lässt er kaum was anbrennen und belohnt sich für die souveräne Performance auf der 13 mit dem bereits vierten Birdie des Tages. Ohne jeglichen Wackler spult er danach die verbleibenden Bahnen ab und lässt zum Abschluss noch einmal auf der 18 die Par 5 Falle zuschnappen.

Schlussendlich steht der 25-jährige so mit der durchaus sehenswerten 68 (-4) wieder beim Recording und verschafft sich damit als 18. auch eine mehr als nur vielversprechende Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf. Darüber hinaus unterstreicht die Nummer 102 der Welt auch, dass das erhoffte Stabilisieren der Formkurve zumindestens nach dem ersten Spieltag als durchaus gelungen betrachtet werden kann.

“Die Runde heute war okay, obwohl noch einiges nicht so läuft wie ich mir das vorstelle. Mit fünf Birdies und einem Bogey muss ich aber zufrieden sein. Mal schauen was die nächsten Runden bringen”, gibt er sich trotz der gelungenen ersten 18 Löcher durchaus selbstkritisch. Mitch Waite (ENG) und Johannes Veerman (USA) teilen sich nach 64er (-7) Runden die Führung.

