Weiter im Titelgeschäft

DUBAI CHAMPIONSHIP – 3. RUNDE: Bernd Wiesbergers Putter fängt am Fire Course der Jumeirah Golf Estates am Moving Day zwar kein Feuer, trotz einiger ausgelassener Chancen geht sich aber am Ende eine 68 (-4) aus, die ihn weiterhin im Titelrennen hält.

Bernd Wiesberger zeigte sich am Freitag in absoluter Birdielaune und knallte bei der zweiten Umrundung gleich acht rote Einträge auf die Scorecard. Bei einem Gesamtscore von 11 unter Par startet der Südburgenländer aus ausgezeichneter Position ins Wochenende und hätte bei nur vier Schlägen Rückstand auf Antoine Rozner (FRA) auch den Sieg noch klar in Reichweite.

Von Beginn an wird auch am Moving Day wieder ultratief gescored, was den Druck auf den einzigen Österreicher im Feld doch einigermaßen erhöht um mit im Geschäft zu bleiben. Der Start gelingt dann mit anfänglichen Pars sehr unaufgeregt und nach präzisem langen Spiel kann er auf der 4 auch das erste Birdie bejubeln.

Richtig ins Laufen kommt der 36-jährige jedoch in der frühen Phase der dritten Runde noch nicht, denn am darauffolgenden Par 5 verpasst er den erhofften Birdiedoppelschlag und lässt auf der 6 aus einem guten Meter eine richtig gute Chance verstreichen – es soll nicht die letzten gewesen sein. Am zweiten Par 5 der Runde legt er sich dann aber sogar die Außenseiterchance zum Eagle auf. Der Putt zum Adler fällt zwar nicht, das zweite Birdie ist aber fast nur noch Formsache.

Doch auch weiterhin fehlt am Samstag etwas die Leichtigkeit der ersten beiden Runden, was in einer längeren Parserie mündet. Immerhin hält sich der Südburgenländer weiterhin in den Top 10 und verbucht am ersten Par 5 der zweiten Neun dann auch das nächste Birdie, das er mit einem verschobenen Parputt aus kurzer Distanz jedoch am Par 3 danach prompt wieder aus der Hand gibt.

Noch alles möglich

Eine recht gute Möglichkeit auf den sofortigen Konter lässt er auf der 15 zwar noch aus, parkt danach allerdings die Grünattacke am kurzen Par 4 der 16 nur knapp vor dem Kurzgemähten und nimmt mit Chip und Putt sein viertes Birdie des Tages mit. Nach einer super Annäherung aus dem Rough hat er einmal mehr am Samstag die Chance gleich weiter nachzulegen, wieder allerdings spielt der 14. Schläger im Bag aus kurzer Distanz nicht mit.

Zum Abschluss geht sich dann am Par 5 aber mit einem gefühlvollen Putt doch noch das abschließende Birdie aus, was Bernd Wiesberger mit der 68 (-4) über die Ziellinie marschieren lässt. Trotz der doch recht zahlreich ausgelassenen Möglichkeiten mischt er so als 7. weiterhin weit vorne mit und hätte, eine richtig starke Finalrunde vorausgesetzt, bei nur vier Schlägen Rückstand auf Francesco Laporta (ITA) und Joachim B. Hansen (DEN) an der Spitze wohl sogar nach wie vor die Chance das Turnier sogar für sich zu entscheiden.

Leaderboard Dubai Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von den Dubai Championship.