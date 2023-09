Alles ausgeglichen

SOLHEIM CUP – 2. TAG: Europas Golfladies setzen ihre Aufholjagd nach dem anfänglichen Foursomes-Desaster vom Freitag weiter fort und gleichen im Finca Cortesin in den Fourballs am Nachmittag das Ergebnis sogar wieder aus, womit es vor den abschließenden Singles mit einem Zwischenstand von 8 : 8 kaum spannender sein könnte.

Das Desaster in den ersten Foursomes am Freitag, als die US-Girls gleich mit 4 : 0 davonmarschierten, scheint bei den Europäerinnen einen Schalter umgelegt zu haben, denn noch in den Fourballs am ersten Spieltag verkürzten sie auf nur noch 3 : 5 aus europäischer Sicht. Den wiedergefundenen Schwung spürt man dann auch am Samstag, denn Nelly Korda und Allisen Corpuz machen zwar mit Georgia Hall und Celine Boutier mit 5 & 3 kurzen Prozess, womit rasch ein weiterer Punkt an die Amerikanerinnen geht, die restlichen Matches sind jedoch hart umkämpft.

Zwei davon wandern dann auch auf das Konto Europas, womit die Klassischen Vierer diesmal schwesterlich mit 2 : 2 geteilt werden, was die USA mit einer 7 : 5 Führung in die letzten Fourballs starten lässt. Wie schon am ersten Tag ist Europa dann in diesen erneut eine Macht, was Nelly Korda und Ally Ewing rasch am eigenen Leib erfahren müssen, denn Charley Hull und Leona Maguire lassen Stars & Stripes mit 4 & 3 keine Chance. Auch Madelene Sagstrom und Emily Kristine Pedersen sind für Rose Zhang und Andrea Lee mit 2 & 1 eine Nummer zu groß.

Zwar ringen Cheyenne Knight und Angel Yin Anna Nordqvist und Caroline Hedwall mit 2 Auf nieder, in der letzten Partie pushen sich Carlota Ciganda und Linn Grant aber gegen Danielle Kang und Lilia Vu zu einem 2 & 1 Sieg und gleichen damit den Kontinentalvergleich endgültig wieder aus. Bei einem Stand von 8 : 8 biegen Europa und die USA somit im Gleichschritt in die Singles am Sonntag ab, womit absolut alles für einen spannenden Finaltag angerichtet ist.

Foto: Solheim Cup

