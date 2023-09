Foursomes-Schock weggesteckt

SOLHEIM CUP – 1. TAG: Die US-Girls starten im Finca Cortesin wie aus der Pistole geschossen und schnappen sich am Vormittag gleich alle vier Foursomes-Matches. Die Europäerinnen stecken den Schock vom Vormittag aber gut weg, schlagen in den Fourballs am Nachmittag zurück und verkürzen so den Rückstand auf nur noch 3 : 5.

Bereits eine Woche vor dem Ryder Cup in Rom gilt es Team Europa fest die Daumen zu drücken, denn in Casares kämpfen die Damen im selben Format um den Solheim Cup. Am Vormittag wirken die europäischen Ladies noch deutlich verschlafener als ihre Kontrahentinnen aus Übersee, denn in den Foursomes – die Spielerinnen schlagen abwechselnd den Ball – will so gar nichts zusammenlaufen. Ally Ewing und Cheyenne Knight machten mit Charley Hull und Emily Kristine Pedersen überhaupt kurzen Prozess und sind mit einem 5 & 4 Sie bereits nach nur 14 gespielten Bahnen wieder im Clubhaus.

Die übrigen drei Matches entwickeln sich zwar enger, mit einem 2 & 1 Sieg und zwei knappen 1 Auf Triumphen feiern die US-Girls aber sogar einen „Sweep“ und starten mit einer komfortablen 4 : 0 Führung in die Fourballs – jede Spielerin spielt ihren Ball und der bessere Score wandert in die Wertung – am Nachmittag. Dort geht es dann zwar deutlich ausgeglichener zur Sache, Stars & Stripes hält sich aber weiterhin gut. Bis ein Ass – es ist erst das zweite überhaupt im Solheim Cup – von Emily Kristine Pedersen sozusagen einen wahren Ruck durch das europäische Team jagt.

🚨 SOLHEIM CUP ACE! 🚨 Emily Kristine Pedersen makes the second ace in Solheim Cup history on the 12th hole! 💥#SolheimCup2023 pic.twitter.com/sO58VSwmM9 — LPGA (@LPGA) September 22, 2023



Plötzlich beißen sich die Damen vom alten Kontinent regelrecht in ihren Gegnerinnen fest, was schließlich auch mit dem ersten halben Punkt gewürdigt wird. Wenig später wandert dank Leona Maguire und Georgia Hall sogar der erste volle Punkt aufs Habenkonto und da Carlota Ciganda und Linn Grant Angel Yin und Ally Ewing mit 4 & 2 niederringen, steht es kurz darauf sogar bereits 2,5 : 4,5. Das letzte verbliebene Match teilen die Teams sich schließlich, womit die USA mit nur noch 5 : 3 in den zweiten Spieltag startet, wo noch einmal das selbe Programm auf die Damen wartet.

Foto:Solheim Cup

