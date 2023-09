Formtrend bestätigt

OPEN DE FRANCE – 2. RUNDE: Lukas Nemecz zeigt auch am Freitag im Le Golf National mit einer 71 (Par) eine durchwegs ansprechende Leistung, cuttet so als 21. in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen ins Wochenende und bestätigt klar den nach oben zeigenden Formtrend der letzten Runden.

Lukas Nemecz erwischte zum Auftakt klar den schlechteren Draw, denn bei Starkregen und Wind präsentierte sich die Anlage am Donnerstag Vormittag deutlich schwieriger als am Nachmittag. Dennoch zeigte der Steirer eine richtig ansprechende Leistung und notierte nach vier Birdies und nur einem Bogey eine 68 (-3), die ihn aus dem soliden Mittelfeld in den zweiten Spieltag starten lässt.

Ganz sicher startet er am Nachmittag dann auf der 10 mit Par in die Runde und kratzt nach knapp verfehltem Grün auch am Par 3 danach noch die 3 auf die Scorecard. Am Par 5 der 14 passt dann erstmals am Freitag alles zusammen, denn nach einer starken Annäherung aus dem Rough lässt er sich die Birdiechance nicht mehr vom Putter nehmen und schließt mit dem ersten roten Eintrag auch wieder zu den Top 10 auf.

Wirklich lange leuchtet das Minus vor dem Score jedoch nicht auf, da der Teeshot am Par 3 der 16 zu weit nach links in den Grünbunker abdriftet, von wo aus er sich nicht mehr zum Par scramblen kann. Sofort stabilisiert Lukas sein Spiel aber wieder und holt sich nach dem Turn trotz einer versandeten Attacke am Par 5 der 3 das nächste Birdie ab, dass er nach verzogenem Drive und verpasstem Up & Down jedoch auch sofort wieder verspielt.

Souverän heimgespielt

Das Gesehene wiederholt sich im Finish dann ein drittes Mal, denn wieder drückt er auf der 7 sein Score aus sieben Metern unter Par, rutscht direkt danach am Par 3 nach gemisstem Grün jedoch auch postwendend wieder auf Level Par zurück. Nachdem am Par 5 der 9 der Birdieputt aus sieben Metern nicht fallen will geht sich zwar kein abschließender Schlaggewinn mehr aus, doch auch mit der 71 (Par) kann er sich zufrieden zeigen, macht er als 20. doch ein paar Ränge gut und bestätigt so auch den nach oben zeigenden Formtrend der letzten Runden.

„Ich bin wirklich sehr zufrieden mit den ersten beiden Runden, denn das war auch schon ein Kampf gegen die Elemente. Gestern hat es teilweise heftig geregnet und heute war sehr starker Wind. Wir haben den Driver teils nur 210 Meter weit geschlagen und das auf Löchern wo man normalerweise um die 270 oder 280 Meter weit schießt, also das war schon sehr extrem“, spricht er die schwierigen Verhältnisse in Paris an.

„Die Pin Positions waren heute ziemlich schwierig und bei den anspruchsvollen Annäherungen hier im Le Golf National heißt das einmal ein falscher Schläger oder eine Böe und man schießt ins Wasser und dann bedeutet das gleich mal Doppelbogey. Es war heute ein Tag wo man clever spielen musste und das hab ich gemacht. Ich treffe den Ball wieder sehr gut, hab viel Kontrolle. Kann sein, dass ich mir noch nicht so viel zutraue, aber der Schwung fühlt sich echt gut an, das Putten war gut und ich kann viel Positives mitnehmen ins Wochenende.“

Jordan Smith (ENG) ist nach den ersten beiden Spieltagen eine Klasse für sich, denn nach Runden von 66 (-5) und 64 (-7) Schlägen startet der Engländer bei gesamt 12 unter Par mit gleich drei Schlägen Vorsprung auf Ewen Ferguson (SCO) ins Wochenende.

Leaderboard Open de France

