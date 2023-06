Sehenswert aufgezeigt

CZECH LADIES OPEN – FINAL: Sarah Schober, Chantal Düringer (Am) und auch Christine Wolf rufen am Finaltag im Royal Beroun GC mit knallroten Runden noch ihre beste Leistung der Woche ab und klettern im Klassement sehenswert weiter nach oben.

Sarah Schober startet nach Runden von 75 (+3) und 69 (-3) Schlägen bei gesamt Even Par und mit drei Schlägen Rückstand auf die Top 10 durchaus in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen in die Finalrunde und ist damit am Sonntag Österreichs heißestes Eisen in Tschechien. Nur knapp dahinter cutteten auch Christine Wolf und Amateurin Chantal Düringer in den Finaltag, was den beiden mit einer starken letzten Umrundung ebenfalls noch durchwegs gute Chancen auf ein starkes Turnier einräumt.

Ganz souverän startet Sarah Schober auf den Backnine in die finale Umrundung und holt sich nach anfänglichen Pars auf der 13 das erste Birdie ab. Auch danach zeigt sie von Tee bis Grün eine richtig stabile Leistung, kann jedoch bis zum Turn noch keinen weiteren Schlag aus dem Kurs quetschen.

Kaum auf den Frontnine angekommen rutscht sie dann mit einem Bogey auf der 1 sogar wieder auf Level Par zurück. Aus der Ruhe lässt sie sich davon jedoch nicht bringen, stopft auf der 3, den beiden Par 5 Löchern der 5 und der 7, sowie auf der abschließenden 9 noch Birdieputts und bringt so mit der 68 (-4) sogar die beste Runde der Woche zum Recording, womit sie noch bis unter die Top 20 auf Rang 17 nach vorne marschiert.

„Es war eine gute Woche. Das Spiel ist sehr solide und es waren eigentlich nur drei wirklich schlechte Löcher an drei Tagen, diese dafür richtig unnötig. Der Rest hat aber wirklich gepasst. Es war von Tee bis Grün sehr souverän und beim Putten merke ich, dass es jetzt von Woche zu Woche besser wird. Es ist schön zu sehen, dass sich die Arbeit auszahlt und ich langsam die Früchte ernten kann“, zeigt sie sich verständlicherweise mit der Steigerung von Tag zu Tag zufrieden. „Ich lege jetzt eine zweiwöchige Pause in der Heimat ein und dann gehts bei mir in London und in Spanien weiter.“

Reif für die Tour

Schon auf der 12 holt sich Chantal Düringer (Am) am Sonntag das erste Birdie ab und auch danach knüpft die junge Bregenzerin nahtlos an den starken Auftritt vom Samstag an, denn die gesamten Backnine spult sie makellos ab und schnappt sich kurz vor dem Turn am Par 5 der 18 noch ein weiteres Erfolgserlebnis, womit sich die Amateurin bereits bis ins solide Mittelfeld spielt.

Nach einer kleinen Schaffenspause zu Beginn der Frontnine drückt sie ab dem Par 3 der 4 dann wieder aufs Gas. Zwar schleicht sich am darauffolgenden Par 5 der erste und einzige Fehler der Amateurin am Finaltag ein, diesen radiert sie mit gleich drei Birdies danach aber mehr als aus, nimmt so noch die knallrote 67 (-5) mit ins Clubhaus und teilt sich schlussendlich sogar die Platzierung mit Landsfrau Sarah Schober. Mit der wirklich herausragenden Woche zeigt Chantal auch eindeutig, dass sie durchaus das Zeug hat um in Zukunft auf der LET reüssieren zu können.

Knallroter Schlusspunkt

Nach einem soliden Beginn mit vier Pars in Folge rollt Chrissie Wolf auf der 14 den ersten Birdieputt ins Ziel und drückt ihr Score so erstmals am Sonntag in den roten Bereich. Nachdem sie sich kurz vor dem Turn jedoch ausgerechnet am Par 5 der 18 ein Bogey einfängt, nimmt sie die letzten neun Bahnen nur bei Level Par in Angriff.

Schon auf der 1 drückt sie ihr Score aber wieder in den Minusbereich und gibt sich damit noch einmal die Initialzündung für ein richtig sehenswertes Finish, denn auf den verbleibenden Löchern agiert sie makellos, schnappt sich auf beiden Par 5 Löchern noch Birdies und beendet ihren Auftritt mit noch einem Erfolgserlebnis auf der 18, was sie mit der 68 (-4) noch bis auf Rang 24 nach oben klettern lässt. Diksha Dagar (IND) lässt mit einer 69er (-3) Finalrunde nichts mehr anbrennen und triumphiert bei gesamt 13 unter Par.

Leaderboard Czech Ladies Open